Milano | influencer in auto in Piazza Duomo | il video sui social mette nei guai il

Fonte : attualitavip.myblog

(Di lunedì 18 novembre 2019) Passano insotto al Sagrato deldie finiscono nei. Si è trattato di un gioco, una sfida, un modo per gridare al mondo di poter fare tutto. La bravata di un gruppo di giovani è costata cara al conducente dell’che è stato arrestato dopo la diffusione di diversi filmati sui. Ad essere coinvolto è stato un 49enne amico di una ragazza, Asia Gianese, che si professa ‘’, che ha deciso di passare in una zona vietata al traffico per perre alla 21enne di filmare e postare filmati “bruffoneschi” sui. Stamani prima dell’alba i due sono stati notati dai carabinieri nella medesima, e all’amico che ancora una volta l’accompagnava è stata ritirata la patente e sequestrata la macchina. In più è stato denunciato. È accaduto intorno alle 5.30 quando una pattuglia dell’Arma ha notato una ...

ubernograzie : Influencer con l'auto in piazza Duomo, fermato il suo autista - Milano - notizieit : Influencer con l’auto in piazza Duomo, Polizia ferma l’autista 49enne - JwMichela : RT @Giacinto_Bruno: In auto sul sagrato del Duomo, denunciato l’autista e identificata influencer -