Maltempo Lazio | esondazioni | frane e crolli in provincia di Roma

Maltempo Roma - strade allagate e disagi alla circolazione : albero cade su auto - grave giovane : Un giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale dei Castelli nella serata di ieri: era al volante dell’auto distrutta da un albero caduto a causa del Maltempo ad Albano Laziale, Comune dei Castelli Romani. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato di Genzano. Nella notte in via Cassia Nuova, nei pressi di Corso Francia, nella Capitale, un altro albero è caduto su auto in transito: ...

Maltempo : ripresa la circolazione dei treni con la Svizzera : È ripresa oggi pomeriggio la circolazione ferroviaria tra Domodossola e il confine italo-svizzero di Ponte Ribellasca, interrotta da venerdì mattina a causa della forte nevicata che ha colpito le valli dell’Ossola. I danni alla linea elettrica sono stati riparati e la ‘Vigezzina’, il treno che collega Domodossola a Locarno (Svizzera) attraverso la valle Vigezzo, ha ripreso a funzionare regolarmente anche nella tratta ...

Maltempo Lazio : chiuso al traffico tratto dell’Aurelia - lievi allagamenti nei sottopassi a Roma : Al momento il Maltempo che sta interessando anche la Capitale non ha prodotto disguidi alla circoLazione come quelli dei giorni scorsi. Attualmente si segnala la chiusura per allagamento del sottopasso su lungotevere in Sassia Sottopasso in direzione Via Gregorio VII. Su via Appia Nuova chiuso sempre per allagamento il sottopasso da Roma in direzione Ciampino. Sulla ferrovia regionale da piazzale Flaminio a Viterbo sono saltate alcune corse a ...

Maltempo Lazio - Leodori : “Danni importanti sul litorale romano” : Il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, insieme alla consigliera regionale Marietta Tidei, ha effettuato un sopralluogo nelle località del litorale romano colpite duramente dall’eccezionale ondata di Maltempo. “Ho voluto verificare direttamente i danni provocati dalle mareggiate e dalle piogge fortissime che si sono abbattute in queste ore con grande intensità su alcune aree del Lazio e sul litorale romano in ...

Maltempo Lazio : danni in un tratto della ferrovia Roma-Viterbo : A causa dell’interruzione per danni da Maltempo nella tratta Sant’Oreste – Catalano, in entrambe le direzioni di marcia, la programmazione dei treni sulla ferrovia regionale Roma-Civitacastellana-Viterbo è stata rivista e sono stati attivati bus navetta sostitutivi. L'articolo Maltempo Lazio: danni in un tratto della ferrovia Roma-Viterbo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lazio - allerta sul litorale : alberi caduti e rischio di alta marea : Il Maltempo che ieri ha interessato il Lazio ha causato ingenti danni e disagi, con alberi caduti, allagamenti di strade e auto in panne. Non solo: permane il pericolo alta marea, dopo la violenta ondata che ha devastato Venezia nei giorni scorsi. E’ emergenza sul litorale laziale a causa del Maltempo che da ieri si è abbattuto in diversi Comuni tra cui Fiumicino e Civitavecchia, a Nord della Capitale. Problematiche relative al Maltempo si ...

Dal Lazio all'Alto Adige. Il Maltempo colpisce tutta Italia : Il weekend è iniziato in maniera difficile in tante regioni Italiane. La causa è il maltempo che imperversa in molte zone del Paese. Situazioni critiche nel Lazio e in Alto Adige mentre è in leggero miglioramento in Veneto. Permane l'allerta arancione sulla Provincia Autonoma di Bolzano, sul settore occidentale del Friuli Venezia Giulia, sul Lazio centro - meridionale, sul versante occidentale dell'Abruzzo, sull'Umbria, su parte del Molise. ...

Maltempo Lazio : “Danni ingenti - chiediamo lo stato di calamità naturale” : La straordinaria ondata di Maltempo che sta flagellando il Lazio ha creato ingenti danni anche sul litorale a nord di Roma soprattutto a Santa Marinella e Civitavecchia dove decine di danneggiamenti alle strutture balneari di tutta la costa. ”Da questa mattina stiamo ricevendo tantissime segnaLazioni dai nostri associati: i violenti nubifragi che si sono abbattuti sul Lazio nord hanno provocato, infatti, enormi danni alle strutture con il ...

Maltempo - alluvione nel Lazio : Aurelia allagata - disagi a scuole Civitavecchia Mareggiata e caos sul litorale romano : Maltempo, emergenza nel Lazio: non solo Venezia e la Liguria: oltre ai disagi legati all'acqua alta nella laguna, e alla tempesta di fulmini a Genova, una pesante alluvione sta colpendo la costa...

Maltempo - alluvione nel Lazio : Aurelia allagata - «si temono morti» Mareggiata e caos sul litorale romano : Maltempo, emergenza nel Lazio: non solo Venezia e la Liguria: oltre ai disagi legati all'acqua alta nella laguna, e alla tempesta di fulmini a Genova, una pesante alluvione sta colpendo la costa...

Maltempo - alluvione nel Lazio : Aurelia allagata - «si temono morti» Mareggiata e caos sul litorale romano : Maltempo, emergenza nel Lazio: non solo Venezia e la Liguria: oltre ai disagi legati all'acqua alta nella laguna, e alla tempesta di fulmini a Genova, una pesante alluvione sta colpendo la costa...

Maltempo - alluvione al confine tra Lazio e Toscana : Civitavecchia allagata. «Si temono morti» : Maltempo, non solo Venezia e la Liguria: oltre all'emergenza legata all'acqua alta nella laguna, e alla tempesta di fulmini a Genova, una pesante alluvione sta colpendo la costa...

Maltempo - alluvione tra Lazio e Toscana : Civitavecchia allagata - si temono morti : Maltempo, non solo Venezia e la Liguria: oltre all'emergenza legata all'acqua alta nella laguna, e alla tempesta di fulmini a Genova, una pesante alluvione sta colpendo la costa...

Maltempo - pesante alluvione al confine Lazio-Toscana : disastro a Civitavecchia - si temono morti [FOTO LIVE] : Situazione drammatica per il Maltempo che si sta abbattendo sull’Italia in questo Venerdì 15 Novembre. Una pesante alluvione sta colpendo la costa del Lazio settentrionale, vicino al confine con la Toscana, tra Santa Marinella e Civitavecchia. L’Aurelia è completamente allagata. Sott’acqua scantinati e cantine. In corso numerosi salvataggi dei Vigili del Fuoco, che disperatamente tentano di evitare il peggio. Purtroppo il ...