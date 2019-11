La Louisiana resta ai democratici | schiaffo a Trump Nuovo colpo per la Casa Bianca

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 17 novembre 2019) Dopo la sconfitta in Kentucky, un altro smacco per il presidente americano Donalde' arrivato dalladove il governatore democratico uscente, John Bel Edwards, e' stato rieletto battendo al ballottaggio il repubblicano Eddie Rispone. Unper l'inquilino della, al termine di una settimana nera dopo l'avvio alla Camera delle prime testimonianze nell'ambito dell'inchiesta formale per l'impeachment promossa daiin merito all'Ucrainagate. Quello ine' stato un altro test elettorale per misurare proprio l'effetto dell'inchiesta di impeachment sugli americani, alla luce delle prime audizioni. I sondaggi delle ultime settimane indicavano un testa a testa tra i due sfidanti, Edwards e Risponde, dopo che nessuno dei due aveva ottenuto la maggioranza assoluta dei voti al primo turno il mese scorso.si era molto impegnato a sostegno ...

