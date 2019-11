Equitazione | FEI Jumping World Cup Stoccarda 2019 | vince Pieter Devos | a punti Paolo Paini

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019) Si è disputata a, in Germania, la quinta tappa dellaCup di salto ostacoli di, che è stata vinta dal belgasu Apart, binomio che al jump-off ha chiuso con un netto in 45.35. Seconda piazza per l’elvetico Steve Guerdat su Venard de Cerisy con il crono di 45.87, terzo il britannico Scott Brash su Hello Senator in 46.05. Tredicesimo posto e quattroi graduatoria per l’azzurrosu Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio, che incappa in una penalità di tempo sul percorso base, mentre si classifica 22° con quattro penalità e non muove la classifica Lorenzo De Luca su Don Flamenco v. Kranenburg. In classifica guida l’elvetico Steve Guerdat con 47, davanti al belga, secondo a quota 40 ed al britannico Scott Brash, terzo con 35. Emanuele Gaudiano ora è quinto a quota 26, mentre Emilio Bicocchi è ...

FEI_Global : RT @Sportequestri: ARENA FISE IN LOVE ?? Incredibili emozioni! ?? Gió HA DETTO SI!!!!! ?? La proposta di matrimonio è avvenuta in #ArenaFISE… -