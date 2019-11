Attesa | paura e ansia a Pisa | a breve l’ondata di piena dell’Arno | messi in salvo i libri

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 17 novembre 2019) “L’ondata die’ prevista a partire dalle 22 e dalle 18.30 sono stati chiusi al traffico veicolare e pedonale tutti i ponti cittadini, fatta eccezione per i tre che si trovano sull’anello piu’ esterno”. Lo ha detto il sindaco di, Michele Conti, dopo il briefing tenuto poco fa con la protezione civile e i vertici della prefetturana. “Il livello dell’Arno – spiega Conti – ha raggiunto ora il secondo livello di guardia (4,50 metri). Rinnovo l’invito ai cittadini a non recarsi in strada vicino al fiume e rimanere a casa per la serata”. Momenti concitati nella biblioteca della Scuola Normale di, nel Palazzo della Carovana, mentre allievi e membri del personale mettono inin vista delladell’Arno. Volontari e volontarie sono accorsi in aiuto della loro biblioteca. La notizia è ...

