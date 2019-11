Maltempo | allerta meteo ‘arancione’ in Abruzzo | serio pericolo di esondazioni

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Il Centro Funzionale d’della Protezione Civile, in considerazione delle previsionirologiche che stanno interessando in queste ore la Penisola, ha emesso un avviso di criticità per i giorni 16 e 17 novembre con previsione diarancione per rischio idraulico diffuso per le zone interne della regione. Nello specifico, dalle prime ore di domani, sabato 16 novembre, al primo pomeriggio di domenica, 17 novembre, l’arancione interesserà i Bacini dell’Aterno, Alto Sangro e Marsica per il possibile verificarsi di fenomeni di esondazione dovuti principalmente all’innalzamento del livello idrometrico dei corsi d’acqua principali e del reticolo idrografico minore. Sulle restanti zone della Regione, in particolare sui Bacini Tordino-Vomano, Bacino del Pescara e Bacino Basso del Sangro, previstagialla per rischio idrogeologico per ...

DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA in Veneto. ?? #allertaARANCIONE in cinque regioni. ?? #allertaGIALLA in 11 regioni. ?????Avviso meteo… - la_Biennale : Dopo la devastante #AcquaAlta che ha investito la nostra #Venezia, oggi le sedi espositive dei Giardini e dell'Arse… - SkyTG24 : Maltempo Liguria, frane e smottamenti. Tigullio, paura per mareggiata -