“Pupazzi alla riscossa” | in sala il cartoon con 5 voci speciali

(Di giovedì 14 novembre 2019) Al cinema "Pupazziriscossa", una divertente avventuraper tutta la famiglia diretta da Kelly Asbury con cinque doppiatori d eccezione nella versione italiana: Federica Carta, Diletta Leotta, Shade, Elio e Achille Lauro. In un mondo fantasioso e ricco di colori Moxy e i suoi amici, uno strampalato gruppo di pupazzi, morbidi, soffici e felpati, dovranno affrontare con coraggio e determinazione la prova più importante della loro vita: trovare un bambino a cui dare il proprio amore. Per farlo dovranno sfidare il leader incontrastato dell Accademia della Perfezione, il pupazzo Lou. Riusciranno i nostri eroici pupazzi nella loro impresa?

