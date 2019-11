ATP Finals – Pazzesco Nadal! Sotto 1-5 al terzo set | la rimonta su Medvedev è fuori da

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Rafa Nadal batteal termine di una pazzesca: lo spagnolo1-5 alset ribalta la situazione e si impone al tie-break Rafa Nadal dà ancora una volta prova di essere uno dei migliori tennisti della storia. Il numero 1 al mondo rischiava di finiredalle ATPdopo soli due match giocati: dopo il ko contro Zverev all’esordio, l’incontro conera un ostacolo alquanto ostico da superare. Il tennista russo si è dimostrato arcigno e talentuoso come sempre, costringendo Nadal quasi a capitolare, salvo poi spegnersi sul più bello. Dopo aver vinto 3-7 al tie-break il primo set ed aver perso 6-3 il secondo,è sceso in campo nelparziale deciso a chiudere i giochi. Netto dominio del russo fino all’1-5 che sembrava aver segnato ormai la fine per Nadal: eppure con il maiorchino in campo, finchè non si è giocato l’ultimo punto non è mai ...

