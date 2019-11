Android 10 arriva in versione beta su Huawei Mate 10 Pro anche in Italia

Amazon Alexa arriva sulle smart TV Sony Bravia 4K con Android : Sony annuncia l'arrivo dell'assistente vocale Amazon Alexa sulle proprie smart TV della serie Bravia 4K HDR con Android TV a bordo. L'articolo Amazon Alexa arriva sulle smart TV Sony Bravia 4K con Android proviene da TuttoAndroid.

Google testa sui Pixel 4 un'evoluzione smart del copia incolla : potrebbe arrivare presto su Android 10 : Più volte al giorno un po' tutti ricorriamo al copia incolla, e siamo tanto abituati alle azioni da fare da non accorgerci che potrebbero essere più snelle

EMUI 10 e Android 10 arrivano in beta su Huawei Nova 4e - HONOR 20i e altri tre smartphone : Huawei Nova 4e, Huawei Maimang 8, Huawei Maimang 7, Huawei Enjoy 9S e HONOR 20i stanno iniziando a ricevere EMUI 10 e Android 10 in versione beta, a partire dalla Cina: le tempistiche sono in linea con quelle comunicato i giorni scorsi dal produttore.

Arriva la terza beta di Android 10 per la gamma Samsung Galaxy S10 : Samsung continua lo sviluppo di Android 10 e della One UI 2.0 e quest'oggi rilascia la terza beta dell'OS di Google per la gamma Galaxy S10

MIUI 11 Global Stabile arriva su molti smartphone con Android 10 - anche su Xiaomi Mi 9T Pro : È iniziato il roll out pubblico di MIUI 11 Global Stabile per i dispositivi interessati dalla prima fase. Ecco l'elenco completo e i link per il download.

Arrivano nuovi emoji con l'ultima beta di WhatsApp per Android : Il team di WhatsApp ha rilasciato nelle scorse ore attraverso il programma beta sul Google Play Store una nuova versione beta. Ecco cosa è cambiato

Cortana sta per arrivare su Outlook per iOS e Android con una nuova voce maschile : Microsoft sta portando Cortana nelle sue app Outlook, inizialmente su iOS e nella primavera del 2020 per Android. L'assistente virtuale del colosso di Redmond sarà in grado di leggere le e-mail e persino gli inviti del calendario mentre l'utente sta svolgendo altre attività e offrirà la possibilità di archiviare o contrassegnare le email durante l'ascolto.

Android 10 arriva su altri sei smartphone grazie ad alcune ROM : Android 10 disponibile al download per ASUS ZenFone Max Pro M2, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus, Lenovo Moto G5 Plu e HTC One M9 con queste ROM.

Android-x86 8.1 arriva alla terza release ed è disponibile per tutti : Android-x86 8.1 r3 è arrivato: le principali novità riguardano tutte la sicurezza. Contrariamente alla versione per MicroG, in questo caso il sistema operativo è completo dei servizi Google.

Angry Birds AR : Isle of Pigs arriva su Android con un gameplay tutto nuovo grazie alla realtà aumentata : Angry Birds AR: Isle of Pigs è un gioco in realtà aumentata in cui dovrete aiutare Red, Chuck, Bomb e i Blues a salvare le uova rubate dagli avidi maiali verdi in vacanza. Il gioco e i personaggi di Angry Birds prenderanno vita nel salotto o in qualsiasi luogo nel mondo reale che vi circonda con incredibile realismo dove potrete distruggerete le strutture nei modi più spettacolari per ottenere il massimo delle stelle e recuperare le uova

EMUI 10 con Android 10 in versione beta arriva in Europa per Huawei P30 Lite : Dalla Germania arrivano buone notizie per i possessori di Huawei P30 Lite: il colosso cinese, infatti, ha dato il via al beta testing di EMUI 10 con Android 10

MIUI 11 - con Android 10 in versione China e Global - arriva su altri due Xiaomi e Redmi : Anche Xiaomi Mi MIX 3, il primo con lo schermo a scorrimento di Xiaomi, riceve l'aggiornamento a MIUI 11 basata su Android 10.