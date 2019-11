Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019) “L’Italia si è rimessa sui binari giusti”, quelli di “una politica seria”. E’ anche questo il messaggio che Nicolaporta alla Casa Bianca e al Congresso nella seconda giornata della sua missione in Usa, rassicurando come il nostro Paese si sia incamminato su di un percorso che rimette al centro lo sviluppo perseguendo comunque il controllo della spesa pubblica. E con un rapporto con l’Europa “non subalterno ma giusto”, come testimonia l’apprezzamento dei mercati. Anche grazie a una manovra “che permette all’Italia di voltare pagina e a cui bisogna dare forza e sostanza”.Lasciata New York - dove ha incontrato l’ex presidente americano Bill Clinton che ha accettato l’invito in Italia e il sindaco della Grande Mela Bill de Blasio - il segretario del Pd arriva in una Washington ...

The_ChosenOne_1 : RT @HuffPostItalia: Zingaretti negli Usa vede Nancy Pelosi: 'Rilanciare l'alleanza euroatlantica' - raffaellamucci1 : RT @HuffPostItalia: Zingaretti negli Usa vede Nancy Pelosi: 'Rilanciare l'alleanza euroatlantica' - HuffPostItalia : Zingaretti negli Usa vede Nancy Pelosi: 'Rilanciare l'alleanza euroatlantica' -