Ex Ilva | ArcelorMittal agli operai | “Ecco le date per spegnere altoforno 2” I sindacati

Ex Ilva - sindacati : incendio al reparto due - fiamme altissime all'ArcelorMittal : incendio all'ArcelorMittal, l'ex Ilva di Taranto. I sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno denunciato che nel reparto Acciaieria 2 dello stabilimento siderurgico una 'siviera'...

Ex Ilva - ArcelorMittal sempre più lontana/ Premier Conte annuncia "Cantiere Taranto" : Ex Ilva, ArcelorMittal sempre più lontana, di conseguenza il Premier Giuseppe Conte sta lavorando ad un piano B, invocando "Cantiere Taranto"

Ex Ilva - Conte-ArcelorMittal : condizioni/ Norma Renzi su scudo penale inguaia Governo : Ex Ilva, domani il vertice decisivo Conte-ArcelorMittal: le condizioni del premier. Renzi con doppio emendamento sullo scudo penale 'inguaia' il Governo

Ex Ilva - l'intenzione del Governo è trattare con ArcelorMittal : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte domani, martedì 12 novembre, potrebbe incontrare i vertici di ArcelorMittal, ma la strada rimane tutta in salita. Venerdì, durante la trasferta a Taranto, in una conferenza stampa lampo, Conte ha ammesso di non avere soluzioni a portata di mano, ma ha promesso di lavorare ad una cabina di regia che interpelli tutti per salvare il siderurgico più grande d'Europa. Al momento l'intenzione del Governo è ...

Ex Ilva - verso incontro martedì tra governo e ArcelorMittal : Il faccia a faccia, ufficialmente, non è ancora stato fissato. In un primo momento si era parlato di tempi più stretti, con il vertice che si sarebbe potuto tenere lunedì. Ora si fa strada l’ipotesi di uno slittamento al giorno successivo

Ilva e ArcelorMittal - Vespa sul governo : 'Duri e puri mettono in croce Conte e Di Maio' : Il problema relativo al possibile addio di ArcelorMittal all'ex Ilva di Taranto sta avendo grande spazio nelle prime pagine nazionali. Diretta conseguenza del fatto che in ballo ci sono migliaia di posti di lavoro e che la 'fuga' della multinazionale potrebbe generare conseguenze importanti sotto il profilo economico e sociale per l'Italia. Tuttavia, la questione può essere anche politica ed è proprio su questo campo che Bruno Vespa ha scelto di ...

Ilva - ArcelorMittal gioca le ultime carte : esuberi e altoforno 2 acceso : Su un aspetto non c'è più alcun dubbio: a questo punto il ripristino dello scudo penale non è considerato sufficiente da ArcelorMittal per ritirare l'annunciato addio...

Caso ArcelorMittal - caro Conte come rilanciare Taranto senza Ilva : In queste ore difficili per Taranto e per l’intero Paese come imprenditore mi sento di avanzare una proposta al presidente Emiliano ed al sindaco Melucci: Se il governo non dovesse trovare una soluzione a breve con Arcelor Mittal, l’unica soluzione praticabile sarebbe, a mio avviso, quella di andare oltre la semplice Zes e far diventare Taranto, città penalizzata negli ultimi 60 anni, un’intera “no tax area”. ...

Ex Ilva : lunedì 11 nuovo incontro Governo-ArcelorMittal : Il presidente del Consiglio rivedrà i vertici della multinazionale per provare a trovare una soluzione alla vicenda dello stabilimento pugliese. Ma intanto il ministro degli Esteri Di Maio torna ad attaccare i Mittal: «Si siedano al tavolo e ritirino quel ricatto»

Ex Ilva - Conte : valutiamo anche la nazionalizzazione. Patuanelli : ArcelorMittal non tornerà indietro : Il ministro: «Sul ritiro sono responsabili molti governi precedenti a Conte». Domani sciopero di tutti i lavoratori in Italia e assemblea a Genova

Ex Ilva - Conte incontra gli operai : “Se ArcelorMittal se ne va - battaglia legale durissima. Taranto è una città ferita - combattiamo tutti insieme” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affronta la rabbia degli operai dell’ex Ilva e, prendendo parte al consiglio di fabbrica permanente di Fiom, Uilm e Fim, dentro l’impianto gestito da ArcelorMittal, chiama i lavoratori all’unione per portare avanti “una battaglia” per il lavoro e la salvaguardia della salute degli abitanti di Taranto. “Si può fare impresa se si crea un rapporto solido con gli ...

