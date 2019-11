Scherma | Coppa del Mondo 2019-2020 | scatta nel weekend il Löwe von Bonn | l’Italia di

Fonte : oasport

(Di giovedì 7 novembre 2019) Da un trofeo prestigioso all’altro, dall’Estonia alla Germania, dalla spada femminile al fioretto uomini. E’ tempo dell’edizione n.48 del “von“, storica tappa maschile che aprirà la stagione didelesattamente come un anno fa. Con tanti temi da affrontare. PARZIALE RISCATTO Si gareggia all’Hardtberghalle da venerdì a domenica e come nel caso delle spadiste il focus resta orientato sulla gara a squadre a chiusura della tre giorni, domenica. Giova ripetersi: soprattutto per i team più forti o comunque più ricchi di talento, vedi Italia, resta la chiave di volta per la qualificazione olimpica. Gli azzurri sono composti da un quartetto stabile e affidabile che ha anche dominato la scena spesso nell’ultimo lustro abbondante, in primis dal 2013, ma crediamo un po’ affamato (meglio!) per non aver centrato ...

usatoscherma : RT @sportface2016: Ecco gli italiani in pedana a #Bonn per il fioretto - #scherma - flamminiog : RT @sportface2016: Ecco gli italiani in pedana a #Bonn per il fioretto - #scherma - sportface2016 : Ecco gli italiani in pedana a #Bonn per il fioretto - #scherma -