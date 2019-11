Juventus | una Lokomotiv sul binario ottavi di Champions | Douglas Costa stacca il

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Lasupera 1-2 laMosca nel finale e accede aglidiLeague: i cambi di Sarri fanno la differenza e sbloccano una partita complicata Treno in orario suldiLeague’, una coincidenza da non perdere. Passa da Mosca il primo match ball per superare il girone diLeague che la, come in una scena di un film, corre a perdifiato per raggiungere solo nel finale. AFP/LaPresse La partita si rivela più complicata del previsto, complice una serata opaca di Cristiano Ronaldo che permette sblocca la gara su punizione, complice una papera di Guilherme corretta da Ramsey in rete, e poi si eclissa. Miranchuk bissa il gol dell’andata per rimettere la gara in parità 8 minuti più tardi e nessuna delle due formazioni riesce a venire a capo della partita. Nel finale Sarri fa entrare, non ancora al top della forma ...

