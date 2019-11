Ufficiale Skam Italia 4 | le prime foto dal set non lasciano dubbi sull’inizio delle

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 5 novembre 2019) Quest'estate TIMVision aveva annunciato che non ci sarebbe stato4. Una cancellazione che ha sollevato un polverone di polemiche tra i fan della serie, i quali si sono riversati in rete per esre la loro rabbia contro il servizio. Anche gli attori si sono dichiarati rammaricati per la cancellazione, soprattutto perché il prodotto di Ludovico Bessegato è considerato il miglior remake dell'originale norvegese. I fan, così come il cast, non si sono mai abbattuti. Al grido di diversi hashtag su Twitter, hanno cercato di attirare l'attenzione di diverse piattaforme - tra cui il colosso Netflix - affinché si producesse4. Gli attori protagonisti avevano addirittura dichiarato di essere disposti a lavorare gratis pur di continuare a tenere viva la serie. Ora, diversi mesi dopo, sembra che i loro sforzi siano diventati realtà. La scorsa settimana, il sito Latina ...

