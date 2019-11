Festival di Sanremo 2020 | Amadeus avrebbe deciso | il co-conduttore sarà uno dei cantanti

E se Tiziano Ferro co-conducesse il Festival di Sanremo? : Tiziano Ferro: da Sanremo a il mestiere della vita TourTiziano Ferro: da Sanremo a il mestiere della vita TourTiziano Ferro: le foto della prima data de Il mestiere della vita tourTiziano Ferro: le foto della prima data de Il mestiere della vita tourTiziano Ferro: le foto della prima data de Il mestiere della vita tourTiziano Ferro: le foto della prima data de Il mestiere della vita tourTiziano Ferro: le foto della prima data de Il mestiere ...

Festival di Sanremo 2020 - “Amadeus tratta con Tiziano Ferro per averlo al suo fianco”. E si fa il nome anche di Chiara Ferragni : “Amadeus tratta con Tiziano Ferro per il Festival di Sanremo 2020“. È l’indiscrezione-bomba lanciata da Davide Maggio sul suo sito, secondo cui il direttore artistico del prossimo Festival è in trattativa con il cantante per averlo al suo fianco sul palco dell’Ariston. Era stato lo stesso Amadeus qualche giorno fa a rivelare in un’intervista al Messaggero che sarà affiancato nella conduzione da tre personaggi noti ...

Festival di Sanremo - Amadeus : 'Al mio fianco voglio due donne e un uomo' : Il 1 febbraio 2019 prenderà il via la kermesse canora che terrà incollato allo schermo il pubblico televisivo di Rai 1 fino all' 8 febbraio. Il conduttore e direttore artistico del settantesimo Festival di Sanremo sarà il conduttore Amadeus. Amadeus annuncia volti nuovi sul palco con lui Il presentatore dalle pagine del 'Messaggero', nonostante sia ancora tutto blindatissimo, ha rivelato qualche qualche dettaglio su questa nuova edizione. ...

Festival di Sanremo : Tiziano Ferro in trattativa per affiancare Amadeus (RUMORS) : L'indiscrezione che riporta il sito di Davide Maggio nelle ultime ore, è a dir poco inaspettata: pare che Amadeus stia cercando di convincere un popolarissimo cantante ad affiancarlo sul palco dell'Ariston. In rete, dunque, si vocifera che il presentatore di Sanremo 2020 vorrebbe al suo fianco due donne e Tiziano Ferro. Per il momento, però, non c'è ancora nessuna conferma a questa notizia, in quanto le parti sarebbero ancora in fase di ...

BOOM! Amadeus tratta con Tiziano Ferro per il Festival di Sanremo 2020 : Tiziano Ferro Poco più di ventiquattro ore fa, vi riportavamo un’intervista di Amadeus che, al Messaggero, annunciava tre presenze sul palco dell’Ariston, pronte ad affiancarlo nel settantesimo Festival di Sanremo. Se il conduttore non fa i nomi, potevamo noi lasciare ‘blindatissima’ questa rivelazione del padrone di casa del prossimo Festival della Canzone Italiana? Certo che no! Siamo, dunque, in grado di svelarvi il ...

Festival di Sanremo 2020 ad affiancare Amadeus tre grandissimi nomi - Roberto Benigni - Antonella Clerici e Rosario Fiorello : In questi giorni stanno sempre diventando più frequenti le voci sui nomini dei possibili conduttori del Festival di Sanremo 2020 accanto a Amadeus. Sembra che la Rai abbia intenzione di fare le cose in grande. In particolare a affiancare Amadeus potrebbero essere grandissimi nomi del cinema e del mondo dello spettacolo. Ad aprire la kermesse musicale ci sarà sicuramente Rosario Fiorello. Lo showman siciliano ha confermato la sua ...

Il Festival di Sanremo 2020 di Amadeus punta sulla tradizione con due donne sul palco : Il Festival di Sanremo 2020 di Amadeus strizza un occhio alla tradizione. Questo è quello che emerge dalle ultime indiscrezioni trapelate a seguito dell'intervista che il conduttore e direttore artistico ha rilasciato di recente a Il Messaggero. Oltre al ritorno dei fiori sul palco, che sono il simbolo della città che storicamente ospita la kermesse canora dedicata alla musica italiana, si è anche parlato della possibilità di un ...

“Bomba - tutti con lui”. Festival di Sanremo : i nomi per Amadeus sono pazzeschi : La 70esima edizione del Festival di Sanremo si avvicina. L’edizione 2020 del Festival della canzone italiana, che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio 2020, vedrà come protagonista Amadeus che sarà il conduttore del Festival e anche il direttore artistico. Per Amadeus è la prima sul palco dell’Ariston e anche la prima volta come direttore artistico. È emozionato e felice e già è all’opera per la scelta dei concorrenti che si sfideranno. I nomi dei ...

Festival di Sanremo - Amadeus : 'Escludo il ritorno di Belen Rodriguez - no al DopoFestival' : A pochi mesi dal debutto, Amadeus ha ancora molto dubbi da sciogliere sul cast del Festival di Sanremo. Intervistato da "Il Messaggero", il conduttore ha escluso soltanto il chiacchierato ritorno di Belen Rodriguez all'Ariston, ma non ha smentito tutti gli altri nomi che sono stati accostati alla kermesse nell'ultimo periodo. Un importante cambiamento che il 57enne ha apportato alla manifestazione canora, è la cancellazione del DopoFestival: ad ...

Belen Rodriguez - clamorosa esclusione di Amadeus : "Perché non la voglio al Festival di Sanremo" : Un secco, chiarissimo e roboante "no" a Belen Rodriguez. Arriva da Amadeus, intervistato da Il Messaggero sul Festival di Sanremo che condurrà il prossimo febbraio su Rai 1. Da tempo, infatti, il nome dell'argentina - che prese parte alla kermesse nel 2011 e nel 2012 - è accostato alla prossima ediz

Sanremo 2020 - Amadeus : «Al mio fianco due donne o due donne e un uomo». Tornano i fiori sul palco - niente DopoFestival su Rai 1 : Amadeus Quello a cui sta lavorando Amadeus sarà un Festival di Sanremo “imprevedibile, pieno di sorprese”, a cominciare da chi calcherà al suo fianco il palco del Teatro Ariston nel corso delle cinque serate, in programma su Rai 1 dal 4 all’8 febbraio 2020: “Due donne o due donne e un uomo“ rivela al Messaggero il conduttore, saranno i suoi partner alla guida della kermesse. Non fa i nomi perché – dice ...

Festival di Sanremo - Amedeus ha deciso - a condurre ci sarà una coppia esplosiva - Stefano De Martino no con Belen ma da un’altra strepitosa bruna : sarà un dopo Festival di Sanremo esplosivo quello che andrà in onda nel 2020. Secondo le ultime indiscrezioni Amedeus ha deciso chi sarà a condurlo. Il famoso conduttore sarà coadiuvato da Stefano De Martino che non sarà accompagnato dalla sua splendida moglie, Belen Rodriguez ma da un’altra strepitosa bellezza, Elisabetta Gregoraci. Una coppia che ha già esperienza nella conduzione di programmi di successo, Stefano De Martino è ...

Fiorello e Jovanotti al Festival di Sanremo 2020 : arriva l’indiscrezione dallo show man : Fiorello e Jovanotti al Festival di Sanremo 2020. Questa è la notizia che trapela in queste ore e che arriva direttamente dallo showman siciliano, oggi protagonista della conferenza stampa di presentazione del nuovo programma che andrà in onda su RaiPlay a cominciare dal 4 novembre. Complice l'amicizia che li lega ormai da anni, Fiorello e Amadeus sembrano pronti a dividere il palco del Teatro Ariston con una serata nella quale sarà ...

Sanremo 2020 : Stefano De Martino e Milly Carlucci al DopoFestival? : Stefano De Martino e Elisabetta Gregoraci approdano a Sanremo alla conduzione del DopoFestival? Nonostante la partenza del Festival di Sanremo di Amadeus sia ancora abbastanza lontana, i rumor continuano a circolare incessantemente un po’ su tutto: da chi verrà affiancato il conduttore a quali cantanti saranno in gara, ma non solo. Difatti si fa un gran parlare anche di chi condurrà la nuova edizione del DopoFestival, che dovrebbe essere ...