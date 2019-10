Diretta Venezia Cremona | risultato finale 67-55 | | Successo netto | basket

Diretta/ Venezia Cremona - 55-45 - streaming video tv : Ultimo quarto - basket - : DIRETTA Venezia Cremona streaming video e tv: risultato live della partita di basket per la sesta giornata del campionato di Serie A.

Crotone-Venezia streaming - dove guardare la Diretta della partita su DAZN : Crotone-Venezia streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie B, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Crotone-Venezia, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma DAZN, visibile su Pc, Smartphone e tablet, oltre ...

VINCE LA Reyer VENEZIA! Importantissima vittoria dei campioni d'Italia in carica, che superano i francesi del Limoges per 93-85. 93-85 AUSTIN DAYE CON IL PUNTO ESCLAMATIVO SULLA PARTITA 91-85 Dentro i due liberi di De ... 20 punti per Bramos e Daye, che sono i migliori per Venezia. A Limoges non bastano i 26 punti di Conklin.

89-78 Splendido movimento in post di Watt che riporta Venezia sul +11. 85-78 Alley oop chiuso da Conklin, che appoggia al vetro il -7. 85-76 Due liberi di Conklin. 85-74 Gran canestro di Tonut con Venezia che ritorna sul +11. 83-74 Appoggio al vetro di Austin Daye. 81-74 Conklin in penetrazione segna il -7. 81-72 Importantissimo canestro di Daye. Sei minuti alla fine della partita. 79-72 ...

FINISCE IL terzo quarto! Una grande Venezia nella terza frazione ha allungato sul +9 trascinata dai canestri di Bramos, Daye e Chappell. 74-65 Gynard sulla sirena trova l'ultimo canestro del terzo quarto. 74-63 Bramos con il jumper del +11. 72-63 Tripla di Varanauskas, che riporta sotto la doppia cifra lo svantaggio dei francesi. 72-58 TRIPLAAAAA DI CHAPPELL! Venezia sta dominando ...

61-58 Step back di Daye dall'angolo. 59-58 Ancora Watt! Sorpasso di Venezia. 57-58 Bravissimo Watt. Appoggio del -1. 55-58 Tripla di Chappell! 52-58 Due liberi di Sanford portano i francesi sul +6. Sei minuti alla fine del terzo quarto. 52-54 Uno scatenato Conklin firma il +2. Sono già 15 i punti del centro del Limoges. 52-51 Conklin firma il -1. 50-48 Gioco da tre punti di Vidmar ad ...

Diretta/ Venezia Limoges - risultato live 0-0 - video streaming tv : palla a due!

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Non si segna più nell'ultimo minuto. Limoges avanti di un solo punto. Per Venezia il migliore è Bramos con 13 punti. 47-48 Altra bella penetrazione di Bramos. Venezia sul -1. Un minuto alla fine. 45-48 Chappell in penetrazione arriva al ferro. 43-45 Bravissimo Watt che con il gancio sinistro trova il -2. 41-45 Due liberi di Gynard. 41-43 Tripla di Stone. ...

41-45 Due liberi di Gynard. 41-43 Tripla di Stone. Venezia è sul -2. Timeout di Venezia. 38-43 Nuovo allungo francese firmato da Gynard. Quattro minuti all'intervallo. 38-39 Gran canestro di Austin Daye. Venezia torna sul -1. 34-39 Jumper dall'angolo di Boutsiele. 34-37 Dentro anche il libero supplementare. 33-37 Grande giocata di Vidmar, che segna con il fallo di Boutsiele. 31-37 ...

34-37 Dentro anche il libero supplementare. 33-37 Grande giocata di Vidmar, che segna con il fallo di Boutsiele. 31-37 Due liberi di Christon e il Limoges torna nuovamente sul +6 31-35 Risponde purtroppo Christon dall'arco. 31-32 FILLOY! BOMBA DEL -1! 28-32 TRIPLA DI BRAMOS! 25-32 Mbala lotta a rimbalzo e trova il tap in vincente. 25-30 Bramos con il jumper del -5. 23-30 Due liberi di ...

10-16 Ancora Conklin sotto canestro appoggia al vetro il +6. Timeout immediato per Venezia. 10-14 Gioco da tre punti di Conklin. 10-11 Watt chiude il pick&roll e appoggia al vetro. 8-11 Dentro il libero supplementare di Invernizzi. 8-10 Invernizzi firma il primo sorpasso per il Limoges. C'è anche il fallo di Stone. 8-8 Tripla di Invernizzi e pareggia il Limoges. 8-5 Appoggio al vetro ...