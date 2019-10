Basket | Serie A 2019-2020 | 6a giornata | Alessandro Gentile trascina Trento con 29 punti

LIVE Brescia-Virtus Bologna Basket 19-20 - Serie A in DIRETTA : Abass è scatenato - ma a fine primo quarto la capolista è avanti di un punto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-23 Canestro da sotto di Cain su assist di Vitali. Time out Virtus. 26-23 La Virtus ritrova la via del canestro con una tripla di Ricci. 26-20 Zerini realizza da dentro l’area, grande inizio di secondo quarto per la Leonessa. 24-20 Laquintana da tre! +4 per i padroni di casa. 21-20 Sacchetti apre le marcature nel secondo quarto. Finisce qua il primo quarto con la Virtus avanti di ...

LIVE Brescia-Virtus Bologna Basket - Serie A in DIRETTA : ostacolo lombardo per la capolista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione delle 6a giornata di Serie A basket – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro La capolista Virtus Bologna, dopo la prima sconfitta stagionale patita in Eurocup per mano del Promitheas, fa visita alla Leonessa Brescia, a sua volta battuta, in settimana, nella seconda competizione europea dal Darussafaka. I lombardi, contro i turchi, hanno sfornato una ...

Brescia-Virtus Bologna oggi - Serie A Basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si gioca oggi uno dei tre anticipi della sesta giornata di campionato, in cui si trovano di fronte la Germani basket Brescia e la Segafredo Virtus Bologna. Entrambe le squadre provengono da una sconfitta in EuroCup: per gli uomini di Vincenzo Esposito è stato particolarmente rovinoso il KO per 35-61 contro il Darussafaka in una partita che di guardabile ha avuto poco su entrambi i fronti, mentre per quelli di Sasha Djordjevic quella ...

Serie A Basket oggi (26 ottobre) - calendario e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Questa sera (sabato 26 ottobre) inizierà la sesta giornata di Serie A di basket 2019-2020. Dopo la lunga settimana di coppe europea che ha visto le squadre italiane impegnate in tutte le competizioni, torna il campionato italiano con scontri davvero intriganti. Alcuni già a partire dalla prima giornata. Ad aprire le danze sarà il match tra Dolomiti Energia basket Trentino e De Longhi Treviso a partire dalle ore 19.00. Un match che ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : Venezia - Ragusa e San Martino per continuare a correre. Schio vuole ripartire : Tra sabato 26 ottobre e domenica 27 andrà in scena la quarta giornata di Serie A1 di Basket femminile. Un turno che si prospetta entusiasmante con diverse partite intriganti pronte a segnare ed improntare in modo netto la stagione. Il big match sarà Broni-Venezia, ma promette spettacolo anche la sfida tra Ragusa e Sesto San Giovanni. Ad aprire le danze sarà Iren Fixi Torino-Limonta Sport Costa Masnaga in programma alle 20.30 di ...

Basket - 6a giornata serie A 2019-2020 : apre Trento-Treviso - chiude Cantù-Sassari : Inizia domani (sabato 26 ottobre) la 6a giornata di serie A 2019-2020. In programma tre anticipi. apre, alle 19.00, la Dolomiti Energia Trento, sconfitta, in settimana, in Eurocup, dal Prokom Gdynia, che ospita la De Longhi Treviso in quella che è una sfida inedita nella massima categoria. Per i veneti è pronto a tornare in campo Alviti, mentre Imbrò è in forse e potrebbe, a sua volta, esordire in questo weekend. Alle 20.00 sarà la ...

Calendario Serie A Basket - orari partite del fine settimana (26-27 ottobre). Programma - orari - tv e streaming : Domani (sabato 26 ottobre) prenderà il via la sesta giornata di Serie A di basket 2019-2020. Un weekend che vedrà riposare la Pallacanestro Trieste e che spalanca definitivamente le porte a quello che inizia ad essere il momento più vivo del campionato. Un crocevia importante per tanti formazioni che non possono più permettersi passi falsi ed allo stesso tempo l’occasione per qualcuno di continuare a stupire. Tutti, però, daranno la ...

