MotoGp – Iannone l’attira… animali | invasione in pista | Andrea incrocia un canguro a

MotoGp - Andrea Iannone e il limbo Aprilia. Ennesima stagione da comprimario per un talento mai davvero sbocciato : Altra gara, altra delusione per Andrea Iannone. Il pilota di Vasto, infatti, ha concluso anzitempo il suo Gran Premio del Giappone 2019 di MotoGP, finendo amaramente nella sabbia della pista di Motegi. Un ennesimo fine settimana da dimenticare per il portacolori della Aprilia, una moto con la quale il feeling è ancora ben lontano dall’essere stato creato. Un ritornello che, purtroppo per “The Maniac”, si sente da troppo spesso. ...

MotoGp - GP Giappone 2019. Problemi tecnici per l’Aprilia - Iannone ed Espargarò in difficoltà : Il GP del Giappone è stato molto complicato per l’Aprilia a causa di alcuni Problemi tecnici. La scuderia di Noale sperava di ottenere dei buoni risultati visto il buon rendimento avuto nelle qualifiche e nel warm-up ma a Motegi non tutto è andato per il verso giusto. Aleix Espargarò ha infatti riscontrato una mancanza di accelerazione probabilmente a causa di un malfunzionamento che è al vaglio dei tecnici, è riuscito a chiudere in zona ...

MotoGp - Iannone in difficoltà a Motegi : “faccio fatica a controllare l’Aprilia - il comportamento non è stabile” : Il pilota di Vasto ha commentato la prima giornata di libere in Giappone, sottolineando di aver incontrato parecchi problemi di guida Non è riuscito a concludere nei primi dieci al contrario del proprio compagno di squadra, palesando numerosi problemi di stabilità in sella alla propria Aprilia. Costanza Benvenuti/LaPresse Non è stata una giornata facile per Andrea Iannone a Motegi, il pilota di Vasto non ha avuto buone sensazioni in sella ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : Andrea Iannone e l’Aprilia - una scommessa (fin qui) persa : La stagione 2019 del motomondiale si appresta a vivere il quartultimo appuntamento questo fine settimana, quando a Motegi andrà in scena il GP del Giappone. Se nelle zone alte della classifica l’unica preoccupazione sembra essere quella di capire chi possa, nel prossimo futuro, interrompere l’egemonia di Marc Marquez giunto settimana scorsa all’ottavo titolo iridato, c’è anche chi deve risolvere grattacapi ben più severi ...

MotoGp – Iannone ancora non del tutto contento : la sincera richiesta all’Aprilia : Andrea Iannone sincero nei confronti dell’Aprilia: la precisa richiesta del campione di Vasto dopo il Gp di Aragon Il Gp di Aragon ha regalato sensazioni positive all’Aprilia, che ha ottenuto dei buoni risultati con Aleix Espargaro settimo e Iannone appena fuori dalla top ten, undicesimo. Nonostante il weekend di gara positivo, però il pilota di Vasto ha ancora qualche richiesta da fare al suo team per poter migliorare ed ...

VIDEO Andrea Iannone MotoGp - GP Aragon 2019 : “Weekend positivo - sapevo di avere buone chance” : Giornata positiva per Andrea Iannone che è riuscito ad accedere al Q2 delle qualifiche del GP Aragon 2019 e domani scatterà dalla quarta fila. Il centauro italiano accusa ancora qualche problema fisico ma l’Aprilia continua a fare dei passi in avanti e c’è grande soddisfazione da parte del pilota come traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky. VIDEO DICHIARAZIONI Andrea ...

LIVE MotoGp - GP Aragon 2019 in DIRETTA : Morbidelli e Iannone qualificati al Q2 - ora la battaglia per la pole position : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 Marc Marquez è il grande favorito per la conquista della pole position ma attenzione alle Yamaha di Vinales, Quartararo e Valentino Rossi. Dovizioso dovrà cercare di limitare i danni. 14.30 Questi i piloti che si daranno battaglia nel Q2: Dovizioso, Vinales, Quartararo, Morbidelli, Iannone, Crutchlow, Mir, A. Espargarò, Miller, Valentino Rossi, Marquez. P. Espargarò non sarà in pista a ...

MotoGp - Iannone a rischio anche per il Gp di Aragon : c’è da superare un ultimo ostacolo : Il pilota dell’Aprilia dovrà superare il controllo dei medici prima di salire in sella alla sua moto per il fine settimana di Aragon Ultima tappa europea prima della lunga trasferta asiatica per la MotoGp, che in questo fine settimana vivrà le emozioni del Gran Premio di Aragon. Alessandro La Rocca/LaPresse Non è certo di parteciparvi Andrea Iannone che, dopo l’infortunio alla spalla patito a Misano, deve essere dichiarato ...

MotoGp - Andrea Iannone dichiarato unfit dai medici : ‘The Maniac’ salta il Gran Premio di Misano : Troppo forte il dolore alla spalla per Iannone, che domani salterà la gara di Misano come accaduto oggi per le qualifiche Andrea Iannone non parteciperà al Gran Premio di Misano, l’Aprilia del pilota di Vasto rimarrà parcheggiata al box come accaduto oggi in occasione delle qualifiche. Costanza Benvenuti/LaPresse ‘The Maniac‘ è stato dichiarato unfit dai medici, a causa di un problema alla spalla acuito dalla caduta ...

MotoGp - GP San Marino 2019 : Andrea Iannone non ce la fa ed è costretto al forfait per il dolore alla spalla : Si chiude nel peggiore dei modi il fine settimana di Andrea Iannone, costretto a rinunciare all’appuntamento con la seconda delle due gare stagionali disputate dal Motomondiale sul suolo italiano. L’abruzzese classe 1989 ha provato fino all’ultimo a proseguire il suo Gran Premio di San Marino 2019 ma si è dovuto arrendere alla decisione da parte dei medici di dichiararlo non idoneo in vista della gara di domani. Il centauro ...

MotoGp – Iannone manager di Fenati - che frecciata a Pernat : “a volte non mi ha aiutato - mi ha distrutto” : Andrea Iannone pronto alla sua nuova avventura da manager: il campione di Vasto aiutato dal fratello Angelo nel nuovo ruolo con Romano Fenati Impegnatissimo nel progetto Aprilia, Andrea Iannone è sì concentrato nel lavoro da svolgere nel resto della stagione 2019 di MotoGp ma ha in mente anche qualche altro progetto interessante. Il campione di Vasto, infatti, ha deciso di intraprendere anche la carriera di manager, dei piloti e inizierà ...

MotoGp – Iannone diventa manager : pronto un contratto con… Fenati : Andrea Iannone inizia una nuova avventura: il campione di Vasto sarà manager di Fenati La stagione 2019 di Andrea Iannone non è sicuramente una delle migliori del pilota italiano. Al suo primo anno con l’Aprilia il campione di Vasto non è riuscito ad ottenere buoni risultati, ma non ha mai demorso, voglioso sempre di tornare in sella alla sua moto e provare a migliorarla insieme a tutto il team. Nonostante la passione per le due ...