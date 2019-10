Juventus | subito al lavoro dopo la UCL | contro il Lecce potrebbe riposare CR7

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Non c'è un attimo di sosta per lache deve già mettere in archivio la notte di Champions League per pensare ai prossimi impegni. Infatti, sabato alle ore 15, la squadra di Maurizio Sarri sarà in campo per affrontare il. Per questo match non è da escludere che l'allenatore juventino possa fare del turnover, un turnover checoinvolgere anche Cristiano Ronaldo. Infatti, non è da escludere che CR7 possavisto che successivamente ci saranno la gareil Genoa, il Torino, la Lokomotiv Mosca e il Milan. Per questo motivo, nei prossimi giorni, Maurizio Sarri rifletterà se e quando far rifiatare l'asso portoghese.il, tra i titolari, si dovrebbe rivedere Federico Bernardeschi cheassistere la coppia formata da Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Questa mattina la Juve, ovviamente, ha lavorato divisa in due gruppi visto che chi ha giocato ...

juventusfc : Siete già #JuventusMember? Se avrete fortuna, potrete volare a Mosca con la Juve con il #FlyToMoscow! Non lo siete… - MonteroStyle : Subito dopo il gran gol del pareggio di Paulo Dybala, le telecamere hanno inquadrato per un attimo Sarri che incita… - TuttojuveNet : JUVENTUS SUBITO A LAVORO PER LA TRASFERTA DI LECCE -