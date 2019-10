Il 27 e il 28 ottobre Il Resto del Carlino | Il Giorno | Quotidiano Nazionale e

Editoria - in sciopero il 27 e 28 ottobre Qn - Il Resto del Carlino - Il Giorno e Q.net : “Azienda ha annunciato 112 esuberi su 283 redattori” : I giornalisti di Qn, Il Giorno, il Resto del Carlino e Q.net sciopereranno per due giorni domenica 27 e lunedì 28 ottobre. “Si tratta di una decisione irrevocabile“, spiegano per una nota le rappresentanze sindacali, “dopo la presentazione del piano di riorganizzazione aziendale illustrato ieri a Bologna ai Cdr del Gruppo Poligrafici Editoriale (Il Giorno, Qn, il Resto del Carlino, La Nazione e Q.net), piano che segue giornate ...