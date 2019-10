Pupo | “Ho due donne da 30 anni e posso permettermelo perché lavoro molto e sono

Fonte : baritalianews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Una confessione choc quella di Enzo Ghinazzi, in artefatta a Live – Non è la D’Urso. Il famoso cantane è stato ospite da Barbara d’Urso con la moglie Anna e l’amante Patricia.ha anche portato in studio le tre figlie entrambe avute dalla moglie Anna. Il cantante ha parlato del suo amore per due. Il cantante 64enne ha rivelato di essere innamorato di entrambe lee di potersi permettere di amare duericco efarlo”. La sua affermazione ha provocato non poche polemiche. In particolare Karina Cascella si è schierata contro il cantante.ha voluto precisare che il suo amore è condotto alla luce del sole con la complicità sia della moglie sia della compagna Patricia. Il cantante ha voluto raccontare la sua storia: “Io e Patricia siamo partiti clandestinamente, a mia moglie l’ho detto dopo. Ho capito che ...

blakpinq : per colpa della scuola oggi non ho potuto seguire il comple del pupo 100% merito di andare all’inferno - infoitcultura : Pupo gela Barbara D'Urso a Live: 'Ho letto che non lo fai da anni' - Miky84755996 : @carmelitadurso @pupoghinazzi @LiveNoneladUrso Io nn ho niente contro Pupo, Siffredi ecc. Ognuno è libero di fare q… -