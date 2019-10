Maltempo e danni tra Piemonte e Liguria | un temporale stazionario ha impattato con gli

Maltempo - campagne sott’acqua : stalle allagate - mucche affogate e danni per milioni di euro : “campagne sott’acqua, terreni franati, stalle allagate, mucche affogate, serre inondate e oltre 150 aziende agricole e allevamenti isolati, con il Maltempo che ha sommerso le colture con danni per milioni di euro“: è quanto emerge dal primo monitoraggio di Coldiretti sugli effetti provocati dalla terribile ondata di nubifragi che si è abbattuta sul nord Italia in particolare sul Piemonte nella zona di Alessandria e in Liguria in ...

Maltempo - danni e case isolate tra Liguria e Piemonte : “Una bomba d’acqua ha scatenato un putiferio” : A causa delle frane provocate dalle piogge torrenziali nell’Appennino ligure-Piemontese c’è un gruppo di case rimasto isolato in località Capanne di Marcarolo nel comune di Bosio (Alessandria), mentre 3 abitazioni sono isolate nel Comune di Rossiglione (Genova) a causa di un guado del torrente Gargassa diventato impraticabile: il dato è emerso nella sede del Comune a Campo Ligure (Genova), durante un incontro tra il Capo Dipartimento ...

Maltempo in Piemonte - i danni in provincia di Alessandria. FOTO : Una violenta ondata di Maltempo si è abbattuta nelle ultime ore nell’Alessandrino, in Piemonte. Un tassista di 53 anni è morto travolto da un'onda di acqua e fango a Capriata d’Orba. A Gavi in due giorni sono caduti 541 millimetri di pioggia

Maltempo Piemonte - il presidente Cirio : “Presto per una stima ma i danni sono rilevantissimi” : “E’ presto per una stima dei danni perché i fenomeni si sono verificati nella notte ma, sulla base di quanto ci è stato riferito dai sindaci che abbiamo incontrato poco fa, sono rilevantissimi“: lo ha dichiarato il presidente del Piemonte Alberto Cirio al termine del vertice in prefettura ad Alessandria in riferimento all’ondata di Maltempo. Le zone più colpite sono quelle vicine ai fiumi ma anche altre realtà più vicine ...

Alluvioni e Maltempo al Nord Italia - Borrelli : “Il sistema di protezione civile ha reagito al meglio - danni limitati” : “Il sistema di protezione civile ha reagito al meglio, grazie alle strutture operative e ai tanti volontari impegnati nel soccorso alla popolazione siamo riusciti a limitare i danni,” ha spiegato il Capo Dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli al termine di un incontro in prefettura ad Alessandria per fare il punto sull’ondata di maltempo che sta colpendo il Nord Italia. La situazione “è in via di ...

Maltempo - paura nell'Alessandrino : danni : 7.00 Notte di paura nell'Alessandrino a causa della violenta ondata di Maltempo delle ultime ore, che sta causando danni ingenti.Dopo aver superato i 9 metri il livello del Bormida sta calando anche ad Alessandria, ma il ponte che lo attraversa resterà chiuso fino a che non sarà possibile ispezionarlo. Frane e allagamenti su strade ex statali e provinciali, in particolare a Ovada, tra Gavi e Francavilla Bosio e tra Novi e Pozzolo Formigaro. ...

Maltempo - esperto : i violenti nubifragi sono solo “i primi danni climatici” causati dal riscaldamento globale : “I violenti nubifragi rappresentano i primi danni climatici che possiamo vedere nel nostro Paese a causa del riscaldamento globale“: lo ha dichiarato all’AGI Antonello Pasini, fisico del clima dell’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche, riferendosi all’ondata di Maltempo che ha colpito nelle scorse ore il Nord Italia. “Non possiamo ancora dire se sono aumentati in ...

Maltempo : tromba d’aria e danni nella Bassa Friulana : Una violenta tromba d’aria si è abbattuta oggi sulla Bassa Friulana provocando danni a Pertegada di Latisana e a Marano Lagunare (Udine). Le forti raffiche di vento hanno prima abbattuto alcuni pali della luce e scoperchiato il tetto di un deposito di legname nella zona di Pertegada, per poi spostarsi verso la Laguna, dove erano ormeggiati alcuni pescherecci, facendo volare alcune attrezzature dalle barche. Sul posto sono intervenuti i ...

Maltempo - 2 trombe d’aria in Friuli : danni e paura a Marano Lagunare e Pertegada di Latisana [VIDEO] : Il Maltempo inizia a fare sul serio al Nord. Se già la Liguria sta facendo i conti con piogge incessanti, che hanno provocato frane e allagamenti, anche il Friuli ha subito i primi effetti. In particolare, a Marano Lagunare si è verificata una tromba d’aria tra le barche e le rive della città, come dimostrano le immagini del video in fondo all’articolo. Si riportano danni nella zona di Lignano. In precedenza, un’altra tromba d’aria ...

Maltempo Francia - tornado ad Arles : case scoperchiate - tanti feriti e danni gravissimi [FOTO] : La perturbazione che oggi sta interessando la Francia sudorientale e il Nord Italia ha prodotto un tornado a Pont-de-Crau, un quartiere di Arles, nel dipartimento delle Bocche del Rodano. Il fenomeno si è verificato tra le 4:40 e le 5 di stamattina, provocando 5 feriti lievi, di cui uno ricoverato in ospedale, secondo i media locali. Il tornado ha causato numerosi e importanti danni, come alberi sradicati, tetti divelti, finestre in frantumi e ...

Maltempo Toscana - stanziati un milione e mezzo di euro : ecco come avere i contributi per i danni dell’estate : Per i danni inflitti dai nubifragi di fine luglio in provincia di Firenze, Grosseto e Lucca (e per il cui il Governo non ha riconosciuto, a differenza di Siena ed Arezzo, lo stato di emergenza nazionale) la Regione ha stanziato un milione e mezzo di euro. Le risorse saranno rese disponibili grazie ad un emendamento in Consiglio regionale che sarà approvato con l’imminente variazione di bilancio. “Ma occorre adesso – ricorda ...

Maltempo Sardegna : 1 - 4 milioni dalla Regione a 23 Comuni per i danni del 2018-2019 : “Tra maggio 2018 e febbraio 2019, in Sardegna si sono verificati eventi atmosferici eccezionali e di tipo calamitoso, come abbondanti piogge, nubifragi e trombe d’aria, che hanno costretto numerosi Comuni ad eseguire opere ed interventi in emergenza. Perciò la Giunta regionale ha approvato un programma di spesa a favore di questi enti locali“. Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni ...

Maltempo Sicilia : fulmine colpisce campanile di chiesa nel Catanese - danni : Ondata di Maltempo nella notte nel Catanese: un fulmine ha colpito il campanile della chiesa Santa Chiara di Misterbianco, rendendo la struttura inagibile. Si sono staccati delle parte in pietra che hanno colpito un’auto in transito, danneggiandola. L’uomo alla guida è stato assistito da personale del 118. Sul posto i vigili del fuoco di Catania. L'articolo Maltempo Sicilia: fulmine colpisce campanile di chiesa nel Catanese, danni ...

Maltempo Toscana : 1 - 5 milioni per i danni a Firenze - Lucca e Grosseto : Dopo i nubifragi che a fine luglio si erano abbattuti sulla Toscana il Consiglio dei ministri aveva riconosciuto, a settembre, lo stato di emergenza nazionale per le province di Arezzo e Siena ma non per la città metropolitana di Firenze né per Grosseto e Lucca. La giunta regionale presenterà però un emendamento alla seconda variazione di bilancio, in discussione in consiglio regionale, per un milione e 500 mila euro in modo da venire incontro ...