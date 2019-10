LIVE Venezia-Limoges | EuroCup 2019-2020 in DIRETTA | 93-85 | vittoria importante per la

LIVE Venezia-Limoges - EuroCup 2019-2020 in DIRETTA : vantaggio della Reyer a metà ultimo quarto (81-74) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 89-78 Splendido movimento in post di Watt che riporta Venezia sul +11. 85-78 Alley oop chiuso da Conklin, che appoggia al vetro il -7. 85-76 Due liberi di Conklin. 85-74 Gran canestro di Tonut con Venezia che ritorna sul +11. 83-74 Appoggio al vetro di Austin Daye. 81-74 Conklin in penetrazione segna il -7. 81-72 Importantissimo canestro di Daye. Sei minuti alla fine della partita. 79-72 ...

FINISCE IL terzo quarto! Una grande Venezia nella terza frazione ha allungato sul +9 trascinata dai canestri di Bramos, Daye e Chappell. 74-65 Gynard sulla sirena trova l'ultimo canestro del terzo quarto. 74-63 Bramos con il jumper del +11. 72-63 Tripla di Varanauskas, che riporta sotto la doppia cifra lo svantaggio dei francesi. 72-58 TRIPLAAAAA DI CHAPPELL! Venezia sta dominando

61-58 Step back di Daye dall'angolo. 59-58 Ancora Watt! Sorpasso di Venezia. 57-58 Bravissimo Watt. Appoggio del -1. 55-58 Tripla di Chappell! 52-58 Due liberi di Sanford portano i francesi sul +6. Sei minuti alla fine del terzo quarto. 52-54 Uno scatenato Conklin firma il +2. Sono già 15 i punti del centro del Limoges. 52-51 Conklin firma il -1. 50-48 Gioco da tre punti di Vidmar ad

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Non si segna più nell'ultimo minuto. Limoges avanti di un solo punto. Per Venezia il migliore è Bramos con 13 punti. 47-48 Altra bella penetrazione di Bramos. Venezia sul -1. Un minuto alla fine. 45-48 Chappell in penetrazione arriva al ferro. 43-45 Bravissimo Watt che con il gancio sinistro trova il -2. 41-45 Due liberi di Gynard. 41-43 Tripla di Stone.

41-45 Due liberi di Gynard. 41-43 Tripla di Stone. Venezia è sul -2. Timeout di Venezia. 38-43 Nuovo allungo francese firmato da Gynard. Quattro minuti all'intervallo. 38-39 Gran canestro di Austin Daye. Venezia torna sul -1. 34-39 Jumper dall'angolo di Boutsiele. 34-37 Dentro anche il libero supplementare. 33-37 Grande giocata di Vidmar, che segna con il fallo di Boutsiele. 31-37

34-37 Dentro anche il libero supplementare. 33-37 Grande giocata di Vidmar, che segna con il fallo di Boutsiele. 31-37 Due liberi di Christon e il Limoges torna nuovamente sul +6 31-35 Risponde purtroppo Christon dall'arco. 31-32 FILLOY! BOMBA DEL -1! 28-32 TRIPLA DI BRAMOS! 25-32 Mbala lotta a rimbalzo e trova il tap in vincente. 25-30 Bramos con il jumper del -5. 23-30 Due liberi di

10-16 Ancora Conklin sotto canestro appoggia al vetro il +6. Timeout immediato per Venezia. 10-14 Gioco da tre punti di Conklin. 10-11 Watt chiude il pick&roll e appoggia al vetro. 8-11 Dentro il libero supplementare di Invernizzi. 8-10 Invernizzi firma il primo sorpasso per il Limoges. C'è anche il fallo di Stone. 8-8 Tripla di Invernizzi e pareggia il Limoges. 8-5 Appoggio al vetro

20.11: Proprio i turchi del Tofas hanno sconfitto il Limoges all'esordio, ma i francesi si sono poi ripresi nelle altre due giornate, ottenendo due vittorie. 20.05: Partita importantissima per Venezia. La Reyer è obbligata a vincere per non trovarsi in una situazione di classifica molto complicata dopo le due sconfitte nelle prime due giornate con Partizan Belgrado e Lokomotiv Kuban e

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Umana Reyer Venezia-Limoges LSP, sfida valevole per la quarta giornata di EuroCup 2019-2020. Una partita importantissima per la Reyer, che deve riscattare la brutta sconfitta in campionato nel derby veneto contro Treviso. L'inizio di stagione è stato sicuramente difficile per i campioni d'Italia in carica, che in Serie A hanno ottenuto solo

Venezia - le maree faranno paura : LIVEllo medio del mare in aumento di 35cm rispetto al 1870 : A Venezia il cambiamento climatico si fa sentire e ciò potrebbe causare non pochi problemi: il livello medio del mare, la misura che viene utilizzata per indicare le maree a Venezia, è salito di 35 centimetri rispetto allo ‘zero’ di Punta Salute stabilito nel 1870. Lo ha sottolineato oggi il responsabile operativo del Centro maree del Comune, Alvise Papa, durante la presentazione del nuovo piano di intervento per alta e bassa ...

