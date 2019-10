Forse abbiamo trovato una cura per la celiachia

Fonte : wired

(Di martedì 22 ottobre 2019) (foto: Getty Images) Un cavallo di troia, ma a fin di bene. Così i ricercatori della Northwestern University Feinberg School of Medicine descrivono la loro nuova tecnologia che promette di risolvere il problema della. Si tratta di una nanoparticella biodegradabile al cui interno si nasconde l’allergene, in grado di insegnare al sistema immunitario a fidarsi evitando di scatenare la violenta reazione infiammatoria che danneggia l’intestino tenue dei pazienti. L’approccio è (ancora per poco) in fase sperimentale ma i primi risultati dello studio clinico – appena presentati alla European Gastroenterology Week a Barcellona – sono entusiasmanti: i celiaci in terapia sono riusciti a introdurre glutine nella loro dieta senza conseguenze. Come funziona Da una decina di anni il laboratorio di Stephen Miller cerca di perfezionare questa tecnica che consiste ...

