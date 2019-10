Fake – La fabbrica delle notizie | Valentina Petrini smaschera bufale sul Nove

Fonte : davidemaggio

(Di martedì 22 ottobre 2019)Una squadra di ’tori’ dilavorerà alla messa in onda di– La, il nuovo programma del canalededicato alla macchina della disinformazione e al suo disvelamento. Un tema attuale. La trasmissione in otto puntate da 60 minuti ciascuna sarà guidata da, ex conduttrice di Nemo su Rai2, in seconda serata (23.30) a partire da domani, mercoledì 23 ottobre. La giornalista sarà affiancata da un gruppo di esperti. L’obiettivo di– Laè quello di proporre strumenti di interpretazione comuni che aiutino il telespettatore a destreggiarsi tra le onde della falsa informazione. Ricorreranno quindi termini comenews (lefalse, per l’appunto), debunking (lomento) e fact checking (il controllo della veridicità dei fatti). A ...

