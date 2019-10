Borsa Tokyo | Nikkei chiude a +0 | 25% nonostante le incertezze su Brexit

Borsa - Tokyo apre in rialzo dello 0 - 38% : 03.41 La Borsa di Tokyo avvia la seduta in rialzo sulla scia di quanto avvenuto a Wall Street e sul listino del Nasdaq, dopo i segnali di una possibile intesa sulla Brexit tra Gran Bretagna ed Ue, mentre in Asia gli investitori attendono il dato sul pil del terzo trimestre in Cina. Il Nikkei segna un aumento dello 0,38%, a quota 22.537,57, con un guadagno di 85 punti. Sui mercati valutari lo yen si mantiene stabile sul dollaro a 108,60 e ...

Borsa - Tokyo apre poco variata a -0 - 13% : 03.40 La Borsa di Tokyo interrompe la serie positiva delle ultime sedute, in linea con la contrazione registrata durante la notte a Wall Street, a causa delle nuove incertezze sulle negoziazioni della Brexit tra Gran Bretagna e Ue. Il Nikkei arretra dai massimi in 10 mesi e segna una variazione appena negativa dello 0,13%, a quota 22.443,81, perdendo 29 punti. Cambi, lo yen si mantiene stabile, sul dollaro a 108,60 e sull'euro a 120,30.

Borsa - Tokyo segna +1 - 24% in apertura : 02.58 La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana in netto rialzo dopo la festività di lunedì, mentre torna l'ottimismo sull'andamento delle trattative sul commercio internazionale tra Cina a Stati Uniti dopo i progressi resi noti nel corso del fine settimana. Il Nikkei segna un aumento dell'1,24%, a quota 22.069,98, e un guadagno di 271punti. Sui mercati dei cambi lo yen si indebolisce sul dollaro a 108,30 e sull'euro a 119,40.

Borsa - Tokyo apre in aumento dello 0 - 50% : 03.03 La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana in positivo, seguendo il rialzo fatto segnare dagli indici statunitensi. Torna l'ottimismo sull' andamento delle trattative sul commercio internazionale tra Cina a Stati Uniti in corso a Washington, dopo le ultime dichiarazioni del presidente Usa, Trump. Il Nikkei segna un aumento dello 0,50%, a quota 21.721,16, e un guadagno di 169punti. Sui mercati dei cambi lo yen si indebolisce ...

Borsa - Tokyo apre piatta a +0 - 02% : 03.06 La Borsa di Tokyo apre all'insegna della cautela, con gli investitori che continuano a monitorare eventuali progressi sulle trattative del commercio internazionale previste questa settimana tra le rappresentanze di Stati Uniti e Cina. All'avvio delle contrattazioni l'indice Nikkei parte piatto a +0,02%, a quota 21.461,27. Sui mercati valutari lo yen si mantiene stabile, trattando a 107,30 sul dollaro e a 117,80 sull'euro.

Tokyo - Borsa negativa : Nikkei -1 - 03% : 2.24 Torna l'incertezza sull'esito dei negoziati del commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti, dopo la decisione dell'amministrazione Trump di espandere la blacklist su alcune aziende di Pechino attive nelcomparto Ai, e la Borsa di Tokyo avvia la seduta in negativo. Il Nikkei cede l'1,03%, a quota 21.364,87, e una perdita di 222 punti. Sui mercati dei cambi lo yen si mantiene stabile, a unlivello di poco inferiore a 107sul dollaro e a ...

Borsa Tokyo in rialzo : Nikkei +0.50% : 3.01 Partenza in rialzo per la Borsa di Tokyo sostenuta dalla debolezza dello yen mentre gli scambi sono contenuti in attesa della ripresa dei negoziati commerciali Usa-Cina alla fine della settimana. L'indice Nikkei fa segnare un aumento dello 0,50%, a quota 21.483,18, e un guadagnodi 107 punti. Sui mercati dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a un livello di 107,30 e sull'euro a 117,70

Tokyo - Borsa cauta : Nikkei -0 - 06% : 3.27 La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana all'insegna della cautela, malgrado il parziale recupero fatto segnare a Wall Street e dal listino tecnologico del Nasdaq, in attesa dei dati dal mercato del lavoro in Usa di oggi. L'indice Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,06%, a quota 21.328,73. Sui mercati dei cambi lo yen torna ad apprezzarsi nuovamente suldollaro a un livello di 108,80 e sul'euro a 117,30.

Borsa - Tokyo apre in calo a -1 - 62% : 02.48 La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in sostenuto calo, in scia alla contrazione degli indici azionari statunitensi, sui timori dell'apertura di un nuovo fronte di scontro sul commercio internazionale tra Usa ed Europa, e al ridimensionamento della crescita globale. Il Nikkei perde l'1,62% a quota 21.426,66, lasciando sul terreno 351punti. Cambi: lo yen si rivaluta sul dollaro a un livello di poco superiore a 107e sull'euro a 117,30.

Borsa. Tokyo apre in calo dello 0 - 68% : 03.24 La Borsa di Tokyo apre con il segno meno, in scia alla correzione fatta segnare dagli indici azionari Usa dopo il dato sull'attività manifatturiera negli Stati Uniti nel mese di settembre, ai minimi in 10 anni e i timori di un rallentamento dell'economia globale. Il Nikkei cede lo 0,68%, a quota 21.736,94 lasciando sul terreno 148punti. Sui mercati dei cambi la divisa giapponese si rivaluta sul dollaro a un livello di 107,60, mentre è ...

Borsa - Tokyo apre in rialzo dello 0 - 37% : 04.0 La Borsa di Tokyo tenta un recupero dopo la correzione dei giorni scorsi, sostenuta dalla chiusura positiva degli indici azionari Usa. Il Nikkei avanza dello 0,37% a quota 21.835,64, con un guadagno di 79 punti. Sui mercati valutari la divisa nipponica perde valore sul dollaro, a un livello di poco superiore e 108, e sull'euro a 117,70.

Borsa - Tokyo apre in ribasso dello 0 - 57% : 04.17 La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in ribasso, mentre tornano i timori di un nuovo stallo delle trattative sul commercio internazionale tra Washington e Pechino, sulle aspettative di una riduzione degli investimenti Usa in Cina. Il Nikkei cede lo 0,57% a quota 21.754,08, con una perdita di 124punti. Sui mercati valutari lo yen si mantiene stabile sul dollaro a un livello di 107,90 e sull'euro poco sopra 118.

Tokyo - Borsa in rialzo : Nikkei +0 - 53% : 2.13 La Borsa di Tokyo avvia la seduta in rialzo, sostenuta dal recupero degli indici azionari Usa in scia alle indicazioni di una ripresa delle trattative sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti e alla simultanea svalutazione dello yen che dà slancio ai titoli dell'export. Il Nikkei avanza dello 0,53% a quota 22.136,97, con un guadagno di 116 punti Sui mercati dei cambi la divisa nipponica si indebolisce sul dollaro a 107,70 e ...

Borsa. Tokyo apre in rialzo dello 0 - 20% : 03.54 La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana in lieve rialzo, con gli investitori che guardano a possibili sviluppi nelle trattative sul commercio tra Cina e Stati Uniti, mentre torna a svalutarsi lo yen sulle principali valute. Il Nikkei segna una variazione positiva dello 0,20% a quota 22.089,60, aggiungendo 45 punti. Sui mercati valutari la divisa nipponica è trattata poco sotto quota 108sul dollaro e sull'euro a 119,30.