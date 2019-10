Salvini | Noi l' Italia che spera Berlusconi | Sfratto per Pd e 5s

Salvini : "Noi l'Italia che spera"Berlusconi : "Avviso di sfratto a Pd-5s" : La manifestazione del centrodestra a piazza San Giovanni a Roma contro il governo. Presente anche Casapound. Berlusconi: "La sinistra giudiziaria non smette di perseguitare". Salvini: "Siamo l'Italia Segui su affaritaliani.it

Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti negli studi di Sky Tg24 ha difeso l'operato del governo sulla manovra economica che sostiene abbia ridato credibilità al Paese. Poi ha commentato anche l'alleanza tra Pd e M5s in Umbria e la Leopolda di Matteo Renzi e infine ha corretto il tiro su Virginia Raggi: "Un partito che sta all'opposizione non può che augurarsi che il sindaco cada".

Il duello. Finalmente i "due mattei" si sono sfidati nel salotto narcotizzato del Vespa, annunciato come un duello all'ultimo sangue si è risolto come un minuetto quasi programmato e controllato,senza grandi sbavature e attacchi; più battute che politica.

Porta a Porta, Matteo Salvini vs Matteo Renzi Matteo vs Matteo. L'atteso confronto televisivo tra Salvini e Renzi, come annunciato, si farà. Il leader della Lega e quello di Italia Viva duelleranno questa sera a Porta a Porta, ospiti di Bruno Vespa. L'appuntamento televisivo, che vedrà i due politici al centro del ring, andrà in onda alle 22.50 dopo la partita Liechtenstein-Italia valida per le Qualificazioni ad Euro 2020.

Roma – Arriva la risposta di Virginia Raggi nei confronti di Matteo Salvini: il Sindaco di Roma ha voluto evidenziare le migliorie avute sui mezzi pubblici in merito agli 'scrocconi', condividendo i risultati Raggiunti nella lotta all'evasione. "Matteo Salvini, con noi sono aumentate le multe a chi sale su bus e metro Atac senza biglietto. Quando governavate voi a Roma c'era l'anarchia, Mafia Capitale e

Cresce l'attesa per il confronto televisivo tra i due Mattei. Salvini e Renzi duelleranno martedì 15 ottobre negli studi di Porta a Porta. Il programma di Bruno Vespa è stato individuato dai due leader come lo scenario ideale per dar vita ad un match attesissimo sul fronte politico, ma soprattutto mediatico.Lo scontro prenderà il via subito dopo la partita tra Liechtenstein e Italia, valida per le qualificazioni agli Europei del 2020.

Per Luigi Di Maio "non è una priorità", per Matteo Renzi "non deve diventare un tormentone". E anche in casa Pd c'è chi frena già. Se il provvedimento sullo Ius Culturae inizierà (di nuovo) il percorso alla Camera giovedì prossimo, 5 ottobre, il suo percorso rischia di finire presto dimenticato, in nome della pax di governo. Eppure, al Nazareno c'è chi spinge affinché la riforma non venga nuovamente

Ho deciso di entrare nel Pd perché si sta aprendo al dialogo con tanti gruppi, con tante parti della società che si erano sentite un po' trascurate. Io porterò avanti le battaglie di sempre". Così l'ex presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini, spiega così perché ha deciso di dire addio a Leu e passare al Partito democratico. E al leader della Lega che la critica risponde: "Salvini è un po' annoiato,

"La vera Forza Italia siamo noi, siete voi, sono le migliaia di dirigenti e amministratori locali che si impegnano ogni giorno con lealtà. Forza Italia è compatta e unita, non c'è nessuno tra noi che mette in discussione il nostro compito storico. Forza Italia è il centrodestra, non solo perché lo a

Palermo, 22 set. (AdnKronos) – "Forza Italia non guarda certamente verso Renzi, sono storie e appartenenze diverse. Non guarda certo a sinistra. Noi siamo competitivi a Renzi, per essere chiari. Forza Italia è alternativa a Renzi, mentre con Salvini si confronta su alcuni temi". Lo ha detto all'Adnkronos Renato Schifani (Fi) parlando del partito. "Nel centrodestra c'è un dibattito aperto sulla legge

"La realtà è e resta la nostra passione". Piazzapulita riparte da un punto fermo, inamovibile e identitario. Ma allo stesso tempo non rinuncia al rinnovamento che quest'anno riguarderà sia la sigla che lo studio."Cambierà la scenografia, avremo led bellissimi e più luminosi – svela Corrado Formigli a Tv Blog – tutto sarà definitivo a partire dalla terza puntata. L'obiettivo è dare maggior risalto alle immagini, ai reportage e alle inchieste,

«Ci chiameremo Italia Viva». Lo annuncia Matteo Renzi dopo l'annuncio della dipartita dal Pd. «Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva», ha detto a...

