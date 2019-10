La tripla fotocamera di OnePlus 7T finisce sul banco degli imputati nel durability test

Ecco HONOR 9X in Italia : design raffinato e tripla fotocamera all’assalto della fascia media : HONOR 9X arriva in Italia col "Dynamic X design": stupefacenti giochi di riflessi e colorazione in gradiente a raggiera ne fanno una calamita per gli occhi. L'articolo Ecco HONOR 9X in Italia: design raffinato e tripla fotocamera all’assalto della fascia media proviene da TuttoAndroid.

ZTE Blade A7s è il nuovo smartphone di fascia bassa del colosso cinese. Monta un SoC MediaTek Helio P22, 4 GB di RAM e tre fotocamere posteriori

Samsung ha tolto i veli sul Galaxy A20s, uno smartphone di fascia bassa con caratteristiche essenziali, che attira l'attenzione con una tripla fotocamera posteriore e uno schermo da 6,5 pollici. Per ora si sa che sarà disponibile nelle quattro colorazioni nero, blu, verde e rosso, ma l'azienda sud coreana non ha comunicato né il prezzo né la disponibilità. Considerata la fascia di appartenenza, tuttavia, ci aspettiamo verosimilmente ...

Samsung Galaxy A20s è ufficiale e spunta sul sito del produttore: scopriamo insieme caratteristiche tecniche e design del nuovo smartphone Android di fascia medio-bassa, in attesa di saperne di più su prezzo e disponibilità.

Come anticipato un paio di giorni fa, Redmi K20 Pro Exclusive Edition è stato lanciato oggi in Cina e come previsto lo smartphone è alimentato dal SoC octa-core Qualcomm Snapdragon 855 Plus con clock a 2.96GHz e GPU Adreno 640 con overclock a 672MHz. Il dispositivo viene fornito con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, la configurazione più elevata mai offerta da Xiaomi o Redmi.

In attesa del rilascio di iOS 13 e dei nuovi iPhone 11 presentati da pochi giorni, non esitano a mancare le anticipazioni sui prossimi dispositivi Apple che non hanno preso parte durante l'ultimo evento del 10 settembre 2019. Tra questi c'è iPad Pro il quale – secondo alcuni rumors – potrebbe arrivare molto presto in una versione ancora più potente e dotata di un nuovo modulo fotografico a tre sensori che lo renderebbe ...

Honor Android ha annunciato ufficialmente un nuovo smartphone della serie "Honor 20" soprannominato Honor 20S. Lo smartphone diventa ufficiale in un evento in Cina insieme a Honor Play 3.

Nel corso di IFA 2019 HMD Global ha presentato i nuovi Nokia 7.2 e Nokia 6.2, con caratteristiche interessanti, anche se i prezzo non sono al top.

È stato appena annunciato LG Q70, il nuovo medio di gamma LG della serie Q, con una scheda tecnica interessante e una certificazione militare.