Vibo Valentia | fu ucciso mentre camminava tenendo per mano il figlio | preso presunto

Vibo Valentia - ucciso davanti al figlio di 6 anni : caso risolto dopo anni : Fabio Franchini L'omicidio a sangue freddo a San Gregorio d'Ippona: i killer sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia Cinque colpi di pistola calibro 7,65, esplosi a bruciapelo alle sue spalle, mentre passeggiava mano nella mano con il figlioletto di sei anni. Lo hanno ucciso così, davanti agli occhi del figlio, scampato miracolosamente dall'agguato mafioso. Carmelo Polito è stato ammazzato da due ...

Vibo Valentia - l’accusa di un padre : «Mia figlia è morta per un cesareo negato» : Avrebbe dovuto nascere giovedì, con il parto cesareo. Ma la bimba di una donna di 32 anni, alla trentanovesima settimana di gravidanza, è morta in grembo. Sul perché sia accaduto, i familiari della bambina e il personale dell’ospedale di Vibo Valentia forniscono due ricostruzioni contrastanti. I genitori, che hanno anche un altro figlio, riferiscono che la donna, mercoledì, si sarebbe presentata in ospedale accusando un forte malessere. I medici ...

Bimbo morto in grembo a Vibo Valentia - parla il primario : “La mamma non è stata mandata via” : Il ministro della Salute Roberto Speranza ha predisposto l'invio di un'ispezione nell'ospedale di Vibo Valentia in seguito al decesso del feto in grembo a una donna di 32 anni. Il primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia Carmelina Ermio intanto chiarisce: “Nessuno ha rimandato a casa la signora che è venuta in ospedale solo questa mattina”.Continua a leggere

Vibo Valentia - scomparsa una donna che nel 2014 aveva accoltellato la madre : Sono ore di apprensione ed allerta in provincia di Vibo Valentia per la scomparsa di Paola Liotta (37 anni), una donna affetta da gravi problemi psichici, che in passato tentò di accoltellare la madre. Dopo aver trascorso un lungo periodo in una struttura di recupero, qualche giorno fa, era tornata a casa, a Pizzo. Si pensa ad un allontanamento volontario. Il parroco dell'associazione San Giuseppe Moscati, su Facebook, ha lanciato un accorato ...

Vibo Valentia - blitz carabinieri : sequestrati 300mila euro di droga : Fabio Franchini L'operazione dei carabinieri della Compagnia di Tropea in provincia di Vibo Valentia: oltre agli ingenti quantitativa di sostanze stupefacenti, anche armi e cartucce È stato un maxi blitz antidroga quello condotto dai carabinieri della Compagnia di Tropea in provincia di Vibo Valentia, in Calabria: i militari, in tre distinte attività di rastrellamento del territorio, hanno arrestato quattro persone e sequestrato ...

