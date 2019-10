Il super poliziotto | “Capire se Silvia Romano è ancora viva”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Milano, 17 ott. (Adnkronos) – Daai poliziotti uccisi a Trieste fino ad analizzare l’attività di negoziazione ostaggi. Jack Cambria, in visita alla sede milanese dell’Adnkronos ne approfitta per parlare dei casi più scottanti e della sua attività di comandante dell’Elite Hostage Negotiation Team. E nel suo libro ‘Parliamone’ raccoglie suggerimenti e aneddoti su come affrontare le situazioni più difficili anche nella vita quotidiana. Cambria è stato per 33 anni in servizio nella polizia di New York e per 14 comandante dell’unità, dedicata a operazioni Swat, recupero ostaggi, azioni anti-terrorismo, ottenendo numerosi premi per il coraggio e i risultati raggiunti.Il lavoro investigativo italiano è molto apprezzato dalamericano che invita a non mollare la presa sul rapimento della volontaria italiana in Kenya. ...

