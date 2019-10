Bambino di 10 anni vuole essere bambina | i genitori d’accorto l’importante che sia felice

Entro i prossimi 12 anni potrebbe nascere il primo Bambino nello Spazio : Egbert Edelbroek, fondatore e amministratore delegato della SpaceBorn United, ha dichiarato che Entro il 2031 potrebbe nascere il primo bambino nello Spazio. Edelbroek – parlando al primo Space and Science Congress di Asgardia, la Nazione dello Spazio – ha dichiarato che la sua società sta progettando missioni in cui donne incinte potranno partorire in orbita. L’obiettivo non è di portare avanti una un’intera gravidanza ...

Paco Fabrini morto a 46 anni in un incidente : da Bambino interpretò il figlio di Tomas Milian : È morto Paco Fabrini: l’ex attore, 46 anni, è deceduto dopo un incidente stradale avvenuto a Ronciglione (Viterbo). Da bambino era diventato famosissimo nel ruolo di Rocky Giraldi, il figlio del celebre ispettore interpretato da Tomas Milian. La sua carriera da attore, però, si era interrotta ad appena 13 anni e, crescendo, l’uomo si era trasferito nel comune del Viterbese dove lavorava come pizzaiolo. Paco Fabrini era figlio di una ...

Bambino di tre anni vuole un giocattolo e cade nella macchina che distribuisce peluche - cosa accade dopo : Un Bambino di appena tre anni era con la mamma in un centro commerciale per fare delle compere. Il Bambino si era incantato vicino alla macchina che distribuisce i peluche e aveva chiesto alla mamma di prendergliene uno . La mamma gli aveva risposto di no e aveva proseguito la passeggiata senza accorgersi che il Bambino si era arrampicato sulla macchinetta fino a cadere dentro con tutti i pupazzi. La mamma all’inizio non riusciva più ...

Infanzia - per i pediatri un Bambino calabrese vive due anni in meno di uno veneto : Secondo uno studio condotto dall'Associazione Culturale pediatri la probabilità di non sopravvivere nei primi giorni di vita di un neonato calabrese è quasi doppia rispetto a quella di un suo coetaneo nato a Treviso. Non solo: dopo essere nato e sopravvissuto alla prima settimana di vita, quest'ultimo ha una prospettiva complessiva di vivere due anni in più rispetto a uno calabrese..Continua a leggere

Usa - Bambino di nove anni imputato per cinque delitti : avrebbe dato fuoco a casa mobile : Sta facendo discutere in tutto il mondo una vicenda alquanto delicata e particolare che arriva dagli Stati Uniti d'America, precisamente dalla contea di Woodford, nello stato dell'Illinois. Qui infatti un bimbo di soli nove anni, di cui per privacy non sono state diffuse le generalità, è imputato per aver commesso ben cinque delitti. La vicenda prende il via lo scorso 6 aprile, quando l'infante avrebbe dato fuoco a una casa mobile, al cui ...

Roma - Bambino di 2 anni aggredito da scrofa. Il bollettino dell’ospedale Bambin Gesù : “Prognosi riservata - lesioni al viso e al collo” : Sedato e in ventilazione meccanica con lesioni multiple al viso e al collo. Resta riservata la prognosi del Bambino di 2 anni aggredito da una scrofa in un allevamento a Corcolle, in provincia di Roma, domenica pomeriggio. Il bollettino medico dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù ricostruisce le cure prestate dai sanitari al piccolo, giunto in elisoccorso in condizioni gravissime dopo l’attacco subito nel recinto e costato la vita a ...

Il Bambino di quattro anni ha fame e la mamma gli da l’oppio a colazione - Così non sente la fame : Una mamma è stata capace di un trattamento assurdo ai danni del suo bambino di quattro anni. Il bambino, forse un po’ irrequieto e certamente vivace come tutti i bambini di quattro anni, subisce un maltrattamento atroce da parte della mamma che si è giustificata Così: “Se non gli faccio mangiare l’oppio non sta tranquillo e io non posso lavorare”. Questa scena è stata ripresa in un video e viene dall’Afghanistan. La mamma a colazione da ...

Roma - scrofa uccide un uomo e ferisce gravemente un Bambino di due anni : Voleva portare il figlio del suo amico, un bambino di due anni, a vedere i maialini appena nati. Così ha aperto il cancello del recinto ed è entrato con il piccolo in braccio nell’area in cui si trovavano le bestie. Ma un drammatico imprevisto, ancora tutto da chiarire, ha causato la tragedia. L’uomo, un manovale 49enne di origini rumene, è morto dopo l’attacco di una grossa scrofa, sotto gli occhi degli amici e dei parenti con cui aveva passato ...

Bambino di 3 anni investito mentre attraversa la strada con la mamma : L'incidente è avvenuto in viale Jenner a Milano. Il piccolo ha riportato un trauma cranico ed è in gravi condizioni...