Curdi | quando ne raccontai la strage durante la prima guerra del Golfo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Nel 91,ladel, raccontavo per il telegiornale ladeisulle montagne di Cucurka, al confine fra Iraq e Turchia, a quattro ore di auto dalla città turca (a maggioranza curda) di Dyarbakir. I profughi – intere famiglie con i bambini in braccio e le nonne portate a spalla – arrivavano a piedi dai boschi, dopo essere fuggiti davanti ai tank di Saddam Hussein, con qualsiasi mezzo, comprese le ambulanze o i carri funebri. Abbandonavano le auto lungo la strada di Zakho o a Dohuk, le città curdo-irachene più vicine cadute sotto le unghie del dittatore, per proseguire a piedi verso il confine turco. La fuga in massa era stata così precipitosa che non avevano nulla per coprirsi, nemmeno una tenda, neppure un pezzo di plastica e la pioggia a mista a neve che calava su di loro li uccideva a migliaia. Al mattino vedevamo uomini fradici di pioggia ...

