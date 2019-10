Fonte : blogo

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) "La prima stagione aveva poco plot, poca trama, era soprattutto un approfondimento psicologico sui personaggi. Quest’anno entriamo. Le due ragazze cominciano a prostituirsi, con tutte le conseguenze che comporta. Questa storia ci porta anche il lato più intimo e familiare.non è solamente unasulla, è unasulla vita segreta degli adolescenti". Ne è convinto Andrea De Sica, regista di, la cui seconda stagione - nella quale è affiancato da Letizia Lamartire (Saremo giovani e bellissimi, Piccole italiane) - è in arrivo su Netflix da venerdì prossimo, 18 ottobre. Presentando i nuovi episodi, il regista ha ribadito che "il sesso è abbastanza marginale, anche rispetto ad altreteen come Elite", in quanto in"si raccontano gli archi psicologici, non si enfatizza il sesso”.e ...

Dalla_SerieA : Aspettando Zapata, l’Atalanta punta a rivalorizzare Barrow, il baby d’oro - - SerieTvserie : Baby 2, dalla scuola negli alberghi: 'Non è serie su prostituzione, ma è catartica per le ragazze che la guardano' - stregattami : @ChrisEvans ????Ecco il papà dei miei baby cagnolini,lo è già stato in un'altra vita e lo sarà per sempre,quindi Dori… -