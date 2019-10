Jeremy Renner | la ex moglie si sfoga | «Ha minacciato di uccidermi»

Jeremy Renner - la star di Avengers accusato dalla moglie di violenza : “Mi ha puntato una pistola contro e poi se l’è messa in bocca” : Jeremy Renner, attore che interpreta Occhio di Falco (Hawkeye) in Avengers è stato accusato di violenza verbale e abuso di sostanze stupefacenti e minacce di morte dalla ex moglie. La battaglia in tribunale per l’affidamento della figlia di 6 anni è molto dura. Lui e Sonni Pacheco, anche lei attrice, si sono sposati nel 2014: la separazione nel 2015. Dopo un periodo di affidamento congiunto, la donna avrebbe presentato alla Corte dei ...

Jeremy Renner - star di Avengers accusato dalla moglie : "Ha minacciato di uccidermi e poi si è messo la pistola in bocca" : Da star di Avengers al tribunale per le accuse di minacce di morte, violenza verbale e abuso di sostanze stupefacenti da parte dell’ex moglie. Jeremy Renner, attore che presta il volto a Occhio di Falco (Hawkeye) nelle pellicole Marvel, sta affrontando una battaglia legale senza esclusione di colpi per l’affidamento della figlia Ava, avuta 6 anni fa dalla collega Sonni Pacheco.I due si erano sposati nel 2014 e un anno dopo ...

