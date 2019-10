Il Fondo monetario internazionale taglia le stime di crescita per l’Italia | Pil a +0 | 0%

Il Fondo monetario internazionale taglia stima Pil dell’Italia - il Paese non cresce : Il Pil italiano restera' fermo quest'anno per poi crescere dello 0,5% nel 2020. La stima e' contenuta nel World economic outlook del Fondo monetario internazionale che ha tagliato rispettivamente dello 0,1 e dello 0,3% le previsioni contenute nell'aggiornamento di luglio. La revisione al ribasso, si legge nel Rapporto, "e' dovuta all'affievolimento dei consumi privati, al minor stimolo fiscale e al piu' debole ambiente esterno". A preoccupare ...

Crescita - Fondo monetario taglia le stime mondiali per il 2019 : +3%. “Rallentamento sincronizzato - mai così male dal 2008-2009” : Il Fondo monetario internazionale rivede al ribasso le stime sulla Crescita mondiale portandole ai minimi dalla crisi finanziaria. Nel 2019 il pil salirà del 3%, ovvero 0,2 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di luglio e 0,3 punti in meno rispetto a quelle di aprile. Nel 2020 la Crescita è attesa accelerare a +3,4%: 0,1 punti in meno rispetto alla stima di luglio e 0,2 in meno rispetto ad aprile. Si tratta, sottolinea lo stesso ...

Il Fondo monetario internazionale vuole una carbon tax contro le emissioni : Dopo le manifestazioni e le mobilitazioni globali che hanno portato in piazza milioni di persone in tutto il mondo per sensibilizzare i governi sul tema dei cambiamenti climatici, anche il Fondo monetario internazionale ha deciso di intervenire sulla questione. L’organizzazione, infatti, all’inizio del suo Fiscal Monitor 2019 ha inserito un capitolo interamente dedicato a misure per contrastare il surriscaldamento globale, e la proposta più ...