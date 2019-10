BEAUTIFUL | anticipazioni e trame puntate dal 20 al 26 ottobre 2019

Fonte : tvsoap

(Di martedì 15 ottobre 2019)settimanalida domenica 20 a sabato 26: A casa Forrester sono in corso i festeggiamenti per il Giorno del Ringraziamento. Eric ringrazia Pam e Charlie per aver cucinato. Hope ammira Liam perché è un padre devoto. Il detective Sanchez va alla Spencer a parlare con Bill; sta ancora indagando sul suo tentato omicidio e cerca di carpire da Bill delle informazioni. Brooke, consegna a Hope e a Liam un regalo per la bambina che sta per nascere e si dice entusiasta per il felice epilogo della loro travagliata storia d’amore.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Taylor è tornata in città e Steffy è molto felice perché crede che la madre, dopo essersi fatta curare, stia molto meglio. Liam apprende che Taylor ha sparato al padre. Taylor va a trovare Bill in ufficio e prima lo implora di non denunciarla ...

