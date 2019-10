Quota 100 | Di Maio | «Abolirla? Fantasia di Italia Viva» Renzi insiste | «Più risorse ai

**Pensioni : Renzi - ‘via Quota 100 - più risorse a figli e salari’** : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “quota100 è pensato solo per chi ha già diritti. Togliere quella misura per destinare i soldi alle famiglie e allo stipendio dei lavoratori sarebbe giusto. E molto utile. Via quota 100, più risorse ai figli e ai salari”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. L'articolo **Pensioni: Renzi, ‘via quota 100, più risorse a figli e salari’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Di Maio : "Via Quota 100? Fantasia Renzi" : 16.45 "La lotta all'evasione non la si può fare da timidi, bisogna essere decisi e chiari". Così il ministro degli Esteri e capo politico del M5S, Di Maio, che rilancia: "Lotta all'evasione significa anche contrastare i grandi evasori. Ci aspettiamo che quando si approverà il testo della Legge di Bilancio si possa inserire il carcere per i grandi evasori e la confisca per sproporzione". Poi ribadisce il no all'eliminazione di Quota 100e dice: ...

Conte su Quota 100 : 'Non illudiamo nessuno - stiamo lavorando' : Sono ore e giorni particolarmente caldi perché attorno alla questione "legge di Bilancio 2020" si annidano diverse questioni. Tra questi c'è sicuramente il tema pensioni e Quota 100. È noto che il governo abbia già scelto di far andare ad esaurimento la misura opzionale e previdenziale alla fine del 2021, lasciandola dunque in vigore per il prossimo biennio. Tuttavia, compatibilmente con quelle che sono le esigenze della manovra finanziaria, ...

"Quota 100 costa 63 miliardi Va abolita. Stai sereno Di Maio..." : "Quota 100 è un danno da 63 miliardi a fine percorso per gli italiani. Io, da imprenditore che deve lavorare 20 ore al giorno, penso che sia da eliminare e sono d'accordo con chi in Italia Viva chiede di cambiare o abolire questo provvedimento". Lo afferma ad...

Riforma pensioni : Marattin (ItaliaViva) chiede l'abolizione totale di Quota 100 : "Politica più ingiusta degli ultimi 25 anni perché spende risorse ingenti a carico dei giovani lavoratori. In sua sostituzione proponiamo di rendere strutturale l'Ape Sociale": ad affermarlo il deputato di Italia Viva Luigi Marattin da sempre contrario ai requisiti richiesti dalla Quota 100 e ai costi ingenti richiesti dalla misura. Marattin propone la cancellazione di Quota 100 Ed è per questo motivo che lo stesso renziano critica il meccanismo ...

Quota 100 - Catalfo : “Renziani non governano da soli - no a revisione finestre”. Tridico : “Cambiare sperimentazione in corso sarebbe strano” : Se il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, tenta di mediare dopo lo scontro al vertice notturno a Chigi tra M5s e Italia Viva su Quota 100, spiegando come “sulla misura” l’esecutivo “sta lavorando ai dettagli, in contatto con i tecnici del Mef”, è invece la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo (M5s), a chiudere ancora una volta a possibilità di revisione, a margine dell’evento ‘Inps per tutti’: ...

Quota 100 - Di Maio : «Renzi vuole abolirla? Una fantasia. Non si torna alla legge Fornero» : ?Quota 100, Luigi Di Maio da Lussemburgo risponde a Matteo Renzi: «Renzi vuole abolirla? Non ha i voti. Non si torna alla legge Fonero». Parla di 'infelice fantasia' circa...

Quota 100 - è scontro sull’anticipo pensionistico : “I renziani non governano da soli” : All'interno della maggioranza è scontro aperto sulla Quota 100. Italia Viva chiede la sua abolizione, ma dal Movimento 5 Stelle arriva un chiaro 'no', con il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, che attacca: "I 'renziani' non governano da soli ma governano con una maggioranza". In sostanza, la Quota 100 per i pentastellati "non si tocca".Continua a leggere

Pensioni : Marattin - ‘Quota 100 misura ingiusta’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Quota 100 è un provvedimento ingiusto, perché non riguarda solo gli operai, i disoccupati, gli infermieri e in genere chi fa lavori usuranti e gravosi, per i quali noi per primi abbiamo istituito l’Ape Social e per i quali è giusto il prepensionamento, ma usa miliardi di euro per mandare in pensione anticipata i dirigenti. Non è possibile che in Italia non si guardi mai ai più giovani. Noi ...

Pensioni : Rotta a M5S - 'Quota 100 misura iniqua e costosissima' : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – "Il M5S dice che 'non voterà mai una legge di bilancio che ripristini la Fornero'. Perché non dicono che quella legge non è MAI stata abolita e che quota 100 è una misura provvisoria iniqua e costosissima? Sono risorse che potrebbero essere destinate a lavoratori e famiglie". Lo scrive Alessia Rotta su twitter.

Quota 100 - Conte : «Lavoriamo ai dettagli. Trovate le risorse per non rimodulare l'Iva» : Manovra, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando ad Avellino fa il punto della nottata passata al lavoro in vista del Cdm di stasera che dovrebbe dare il via libera alla legge di...

Manovra - verso l’assegno unico per i figli Come cambiano gli aiuti per la famiglia Superticket e Quota 100 : i nodi e le novità : Le misure della Manovra non sono ancora definite. Tra le ipotesi in campo il piano casa da un miliardo

Pensioni e Manovra 2020 - è nuovamente scontro sulla Quota 100 : Le ultime novità sulle Pensioni anticipate ad oggi 14 ottobre 2019 vedono riaccendersi i toni sulla flessibilità previdenziale ed in particolare sulle uscite anticipate tramite la Quota 100, oltre che sulla proroga dell'opzione donna. I riflettori restano ovviamente puntati sulle modifiche all'attuale impianto normativo da implementare all'interno della prossima legge di bilancio 2020 e sulle inevitabili ripercussioni dei provvedimenti che ...

Governo - Quota 100 e taglio del cuneo fiscale sul tavolo del Consiglio dei ministri : Il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, convocato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e svoltosi nella serata di ieri, si è concluso dopo circa tre ore di intense discussioni e tentativi di nuove ulteriori intese. Tre miliardi di risorse per il taglio del cuneo fiscale nel prossimo anno, l'introduzione nella legge di Bilancio di un fondo per la famiglia e l'abolizione del superticket sono alcuni degli accordi che la maggioranza ...