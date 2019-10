Mari italiani | di tutti i rifiuti 8 milioni di tonnellate sono di plastica

Mario Monti a PiazzaPulita : "Le tasse? Lo Stato non mette le mani in tasca agli italiani" : Prezzemolino televisivo, ovvero Mario Monti, sempre pronto a pontificare su tutto e ovunque. Ultimo appuntamento, lo studio di PiazzaPulita, la trasmissione condotta da Corrado Formigli in onda su La7, nella puntata di giovedì 10 ottobre. Il Loden, prima, si esibisce su Giuseppe Conte, che ora - "li

Mario Draghi dà le pagelle ai premier italiani : i voti da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi : Si è congedato dalla Bce dopo otto anni e durante il suo mandato ha assistito all'avvicendamento di sette governi in Italia da Silvio Berlusconi al Conte bis. In Mario Draghi l'artefice: la vera storia dell'uomo che ha salvato l' euro (Rizzoli Editore), scritto dai giornalisti Jana Randow e Alessand

Plastica nei Mari italiani - la denuncia di Ispra : nei fondali più del 70% dei rifiuti : Giovanna Pavesi I numeri emersi dalle ricerche mostrano una situazione "molto grave": più del 70% dei rifiuti marini è depositata sui fondali italiani e il 77% di questo materiale è Plastica. E nelle reti dei pescatori trovati più scarti che pesci Si presenta come una situazione molto grave, quella in cui versano le acque dei mari italiani, perché più del 70% dei rifiuti marini è depositata sui fondali italiani e il 77% di questo ...

Maria Elena Boschi - Matteo Salvini a L'aria che tira : "Perché la attacco? Chiedetelo agli italiani rovinati" : Siamo a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. L'inviata al Senato intercetta Matteo Salvini. Il leader della Lega si mostra sorridente, la conduttrice gli rinnova l'invito in studio. Dunque, tra le varie domande, la Merlino chiede a Salvini: "Perché lei nei suoi interventi,

Alberto Angela batte Maria De Filippi e gli italiani esultano (mentre guardano Uomini e Donne) : Cultura batte trash. Una vittoria schiacciante quella messa a segno da Alberto Angela sabato sera. La puntata di ‘Ulisse il piacere della scoperta‘, interamente dedicata al genio di Leonardo Da Vinci, ha infatti dominato il prime time con un ascolto di 3.614.000 spettatori e il 20% di share, dalle 21.31 alle 23.52, battendo la difficile e consolidata concorrenza di ‘Amici Celebrities‘, presentato da Maria De Filippi, ...

Marina La Rosa : «Sono ancora il sogno erotico di tanti italiani» : Per tutti era «la gatta morta», ma a quanto pare è più viva che mai. Marina La Rosa, ex concorrente della primissima edizione del Grande...

Operazione Delphis - al 59° Salone Nautico di Genova : raddoppiati gli avvistamenti di cetacei nei Mari italiani : In occasione del 59° Salone Nautico di Genova, l’associazione Battibaleno presenta i risultati della tradizionale manifestazione nautica internazionale Operazione Delphis, che si è svolta lo scorso 21 luglio ed è giunta quest’anno alla 23esima edizione. Come ogni anno, gli obiettivi della manifestazione erano: censire la presenza di mammiferi marini, grazie al monitoraggio simultaneo effettuato dai diportisti, che permette di ...

Fabio Di Giannantonio Moto2 - GP San Marino 2019 : “Molto speciale la mia prima pole davanti ai miei amici e ai tifosi italiani” : La miglior notizia della giornata a Misano per i colori azzurri è arrivata solo nel tardo pomeriggio con il fantastico exploit di Fabio Di Giannantonio, autore della pole position nella classe Moto2. Il romano classe 1998 ha conquistato la prima pole della carriera nel Motomondiale dopo aver già raccolto diversi piazzamenti in prima fila nella sua esperienza in Moto3. Il vice campione iridato della classe leggera, alla prima stagione in Moto2, ...

LIVE Moto2 - GP San Marino 2019 in DIRETTA : Gardner appena davanti a Marquez e Lowes - molti italiani in lotta per il Q2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 Finisce a terra anche Thomas Luthi! Nessuna conseguenza per lo svizzero che rischia però di scivolare fuori dalla top14. 11.29 Nagashima sta spingendo al massimo, va in terza piazza e continua a migliorare anche nei primi settori del giro successivo. 11.28 Anche Marquez a terra! Il leader del Mondiale scivola alla staccata di curva 1 appena dopo aver fatto segnare il miglior tempo in ...

VIDEO Moto3 - GP San Marino 2019 : gli highlights delle prove libere. Arenas il più veloce - bene gli italiani : La prima giornata di prove libere della Moto3 è andata in archivio a Misano con lo spagnolo Albert Arenas sorprendentemente davanti a tutti in entrambe le sessioni disputate con la KTM del Team Angel Nieto. Ottimi riscontri soprattutto in mattinata per gli italiani con Niccolò Antonelli secondo, Tony Arbolino quinto ed altri tre piloti azzurri nella top10 nella classifica combinata. Di seguito il VIDEO degli highlights e dei momenti salienti del ...

LIVE Moto2 - GP San Marino 2019 in DIRETTA : tra poco si comincia con le FP1 - italiani all’assalto sulla pista di Misano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.51 Tra cinque minuti prenderà il via la prima sessione di prove del fine settimana per la categoria intermedia. Grande attesa per verificare le prestazioni degli italiani più veloci come i vari Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Luca Marini, Lorenzo Baldassarri, Mattia Pasini e Nicolò Bulega. 10.48 Alex Marquez è il favorito principale nella lotta per il titolo iridato, tuttavia il ...

Sempre più pesci tropicali nei Mari italiani : Emanuela Carucci Il vice presidente dell'ente fauna marina mediterranea: "molte specie arrivano con l'apertura del canale di Suez, altri vengono trasportati con le acque di zavorra delle navi" Dai colori sgargianti e dalle forme più svariate arrivano dalle zone più calde della Terra e, ormai, abitano il Mediterraneo, pesci mai visti prima. Sono i pesci tropicali che ora popolano le acque italiane. Affascinano ma fanno, anche, ...