Catalogna | violenze a Barcellona | Da polizia fumogeni e proiettili di gomma

Fonte : blogo

(Di lunedì 14 ottobre 2019) 18 ottobre 2019 - Proseguono le proteste in Spagna dopo le condanne dei leader indipendentisti catalani. Dopo una notte di violente rimostranze - con barricate in strada, cassonetti in fiamme e lancio d'oggetti contro la- è partito il quarto sciopero generale, con quasi 50 voli già cancellati e il valico di La Jonquera al confine con la Francia bloccato dagli attivisti.Tutte le visite alla Sagrada Familia sono state sospese nel giorno della prima delle cinque "Marce per la libertà" previste: aconfluiranno cinque diversi cortei da tutta la regione: da Berga, Vic, Girona, Tarragona e Castelldefels.In questo quadro è stata rinviata a data da destinarsi per motivi di ordine pubblico-Real Madrid che si sarebbe dovuta giocare al Nou Camp sabato 26 ottobre. La Federcalcio spagnola ha invitato le due società a indicare una nuova data entro lunedì o deciderà in ...

SkyTG24 : Un'altra notte di violenze in #Catalogna: un uomo preoccupato dalle fiamme che stavano raggiungendo l’edificio in c… - Agenzia_Ansa : Non si fermano, in #Catalogna, le proteste e i conseguenti scontri fra polizia e manifestanti a seguito delle conda… - Agenzia_Ansa : Quarta notte di proteste e scontri a #Barcellona, ferito un ragazzo. Oggi la #Catalogna si prepara allo sciopero ge… -