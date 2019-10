Primo ciak per il film La Concessione del Telefono | dopo Montalbano un altro romanzo di

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Sono appena iniziate le riprese delLadel, ispirato all'omonimodi Andrea Camilleri. A darne notizia è Ragusanews.com.La Mossa del Cavallo e La Stagione della Caccia, entrambi prodotti da Palomar per Rai1, torna la Vigata storica raccontata dal celebre scrittore di Porto Empedocle. E proprio Palomar di Carlo degli Esposti, produrrà il nuovo, anch'esso destinato alla rete ammiraglia della Rai, che già ospita la fiction Il Commissario, tratta dai romanzi dello stesso Camilleri. Il regista Roan Johnson è stato confermato per ilLadel, e anticipa a Ragusanews.com: È un libro molto più ironico e molto meno drammatico rispetto a La Stagione Della Caccia, ma non risparmia stilettate contro la scemenza di piccoli uomini e contro l'ottusità del grande stato. In effetti si potrebbe dire che è unsulla ...

