Volley | Coppa del Mondo 2019 | Italia-Australia | azzurri per la quarta vittoria

Fonte : oasport

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) L’vuole lanelladeldimaschile, glitorneranno in campo domani mattina (ore 08.00) a Hiroshima (Giappone) per affrontare l’nel match valido per la settima giornata del prestigioso torneo internazionae. La nostra Nazionale, reduce dall’agevole successo sull’Egitto, vuole proseguire nel proprio momento di forma e intende proseguire il proprio cammino nel miglior modo possibile per scalare ulteriormente la classifica generale che attualmente vede i ragazzi del CT Chicco Blengini al sesto posto. Il match contro gli aussies, oggi travolti dal Giappone e capaci di vincere un solo incontro in questadel, è molto importante per l’che si affida a giovani e volti nuovi per lanciarli in ottica futura. Il nostro sestetto sta pian piano trovando la giusta confidenza e sembra partire ...

LolloNicolao : È netta la terza vittoria degli azzurri alla #WorldCup di #volley in #Giappone. Travolto l'#Egitto 3-0, sorpresa de… - CarlottaRossi11 : #Pallavolo #Volley #FIVBWorldCup – Domani l’Italia per il poker, Usa-Brasile può valere la coppa - zazoomblog : Volley Coppa del Mondo 2019: risultati e classifica. Brasile al comando terza vittoria per l’Italia - #Volley… -