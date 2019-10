Pensioni anticipate | Tridico sulla Q100 | ' Finirà nel 2021 | risparmiamo 1 miliardo di euro'

Pensioni anticipate - la proposta di Nannicini (PD) : uscita per tutti dai 64 anni : Il dibattito sul comparto previdenziale e sulle proposte di riforma della flessibilità in uscita dal lavoro si è arricchito recentemente di una nuova proposta, pensata per coinvolgere tutta la platea dei lavoratori. Si tratta dell'ipotesi del senatore Tommaso Nannicini, presentata presso la Commissione lavoro e previdenza sociale. Il punto forte della proposta di legge consiste nel fatto che il meccanismo di flessibilizzazione suggerito non si ...

Pensioni News Ottobre 2019 : quota 100 - riforma Pensioni anticipate - ultime notizie scuola e lavoratori precoci : Le notizie e le informazioni sulle pensioni cambiamo di mese in mese ogni volta. È difficile stare dietro a tutte le News, perciò ecco tutte le informazioni necessarie e aggiornate sulla riforma delle pensioni anticipate e tutte le ultime notizie per Ottobre 2019. Innanzitutto sembra essere confermata l’abolizione della legge Fornero, con l’attuazione della riforma quota 100, che sarà possibile per lavoratori privati, lavoratori statali, ...

Pensioni anticipate : uscita con quota 100 nel 2021 per i nati nel 1959 - poi slitta al 2027 : Il termine della sperimentazione alla fine del 2021 delle Pensioni anticipate con quota 100 non sarà indolore: senza un'armonizzazione delle misure Pensionistiche, infatti, chi non raggiungerà i requisiti necessari entro il 31 dicembre 2021 dovrà attendere altri cinque o sei anni per andare in pensione anticipata o di vecchiaia con i requisiti richiesti dalla riforma delle Pensioni di Elsa Fornero. Uno "scalone" ampio che penalizza i lavoratori ...

Pensioni anticipate : Q100 in vigore fino al 2021 e Gualtieri parla anche di 'manutenzione' : Quota 100 non sarà rinnovata, resterà fino in vigore fino al 2021 (anno fino al quale è stata finanziata) e potrebbe subire qualche processo di "manutenzione". È questo quanto annunciato dal Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri nell'ambito della sua partecipazione alla trasmissione di La 7 Piazza Pulita. L'occasione è stata inoltre buona per manifestare la sua contrarietà a cambiare spesso le regole previdenziali e, soprattutto, a fornire la ...

Pensioni anticipate e flessibilità : 64+20 - lo prevede il disegno di legge di Nannicini : Quando si parla di Pensioni, la figura di Tommaso Nannicini non è fuori luogo. Attualmente senatore della Repubblica in Forza al PD, Tommaso Nannicini ha in passato ricoperto il ruolo di consigliere economico del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi per poi diventare sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un personaggio di spicco che era figura costante nei summit tra governo e sindacati durante il tentativo di riforma del ...

Pensioni anticipate e LdB2020 - Durigon : 'Irresponsabile non rinnovare Quota 100' : Si avvicina la discussione parlamentare della nuova legge di bilancio e con essa si riaccendono anche i toni del confronto politico riguardante il settore previdenziale. A tal proposito, nella giornata di ieri è tornato ad esprimere la propria posizione il parlamentare leghista Claudio Durigon, evidenziando la necessità di portare a termine la sperimentazione delle Pensioni anticipate tramite Quota 100. Durigon su Q100, APE social e Opzione ...

Pensioni anticipate - riforma in arrivo : quota 100 con uscita a 64 anni - ipotesi 101 o 102 : Non ci sarà l'abrogazione delle Pensioni anticipate a quota 100 nel nuovo programma di Governo dei due partiti che lo guidano, il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico, ma le novità potrebbero arrivare proprio sulla quota 100 e sull'opzione donna nella Manovra economica di fine 2019. Infatti, le Pensioni a quota 100 dovrebbero essere confermate anche per il 2020 e, possibilmente, anche per l'ultimo anno di sperimentazione, il 2021. Ma le ...

Pensioni anticipate Q100 e RdC - Tridico (INPS) : nel 2019 '2 - 5 miliardi di risparmi' : Dall'Inps giunge un importante aggiornamento in merito ai dati riguardanti i costi sostenuti dal bilancio pubblico per l'accesso anticipato alla pensione tramite quota 100 e per l'erogazione dei nuovi assegni di cittadinanza. Secondo le ultime elaborazioni, per l'anno in corso sarebbe possibile stimare risparmi complessivi per circa 2,5 miliardi di euro da entrambe le misure. Nello specifico, si tratterebbe di circa 1,5 miliardi riguardanti le ...

Pensioni anticipate - uscita Quota 100 e a 42 - 10 di contributi : metà delle domande bocciate : Si ipotizzano misure di riforma delle Pensioni anticipate a Quota 100 per diminuire la spesa e abbassare l'incidenza delle Pensioni sul bilancio statale. Ma, intanto, sia le domande di Quota 100 che quelle della pensione anticipata con i requisiti della riforma Fornero (con uscita a 42 anni e dieci mesi di contributi), registrano risparmi in miliardi di euro dovuti a previsioni di inizio 2019 troppo ottimistiche relative al numero delle uscite, ...

Pensioni anticipate a 37 - 10 di contributi : uscita scivolo - alternativa a Q 100 dai 62 anni : Potrebbero essere fino a 2,6 milioni i lavoratori interessati allo scivolo, la formula di pensione anticipata prevista dal Decreto Crescita, il numero 34 del 2019, che consente l'uscita dei contribuenti già dai 62 anni, la stessa età minima prevista da Quota 100. Ma rispetto a quest'ultima misura, lo scivolo può essere utilizzato anche rispetto ai requisiti di uscita per le Pensioni anticipate della riforma Fornero. In questo caso, saranno ...

Pensioni anticipate e quota 100 - sondaggio Quorum : solo il 10% è favorevole all'abolizione : Le Pensioni anticipate tramite quota 100 continuano a restare al centro dell'attuale dibattito pubblico sulla riforma previdenziale, dopo che il governo ha recentemente confermato l'intenzione di consentire la prosecuzione della sperimentazione fino alla naturale scadenza (fissata al 31 dicembre del 2021). A tal proposito da un recente sondaggio d'opinione sono emerse alcune interessanti indicazioni in merito all'atteggiamento degli italiani ...

Pensioni anticipate - Armiliato (CODS) : 'Riconoscere a tutte le donne il lavoro di cura' : Negli ultimi giorni il tema della proroga dell'opzione donna e del riconoscimento del lavoro di cura è tornato al centro del dibattito pubblico, dopo che il premier Giuseppe Conte ed il leader della Cgil Maurizio Landini hanno sottolineato l'importanza delle tematiche nel corso dei rispettivi interventi presso l'evento "Le giornate del lavoro". Si tratta in realtà di rivendicazioni portate avanti ormai da anni dal Comitato Opzione Donna Social, ...

Pensioni anticipate 2020 : verso la proroga dell'opzione donna nella nuova Manovra : Diventa sempre più probabile l'attesa proroga dell'opzione donna all'interno della prossima legge di bilancio 2020. La conferma arriva dallo stesso Premier Giuseppe Conte, che si è espresso favorevolmente al riguardo durante un suo recente intervento congiunto con il leader della Cgil Maurizio Landini per "Le giornate del lavoro" tenutesi a Lecce. Nell'occasione si è quindi tornati a ribadire l'intenzione già espressa da diversi esponenti ...

Pensioni anticipate - Cgil : 'Riforma quota 100 insufficiente - uscita ancora con la Fornero' : "Nonostante le Pensioni anticipate a quota 100, c'è ancora chi va in pensione con le regole della riforma Fornero". E' Sandro Renzoni dell'Inca Cgil Toscana a sostenerlo guardando i numeri dei lavoratori che hanno fatto domanda di pensione anticipata nel 2019. Circa la metà dei contribuenti, infatti, non ha presentato domanda di quota 100, ma ha scelto le misure alternative di pensione anticipata, il meccanismo di uscita con i requisiti bloccati ...