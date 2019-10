Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019) “Ci sentiamo distrutti e abbandonati da uno Stato che non ci tutela”. Mario, ildi, la sedicenne che nel 2013, a Corigliano, in provincia di Cosenza, venne accoltellata 20 volte dal fidanzato 17enne e bruciata mentre era ancora in vita, affida a una lettera inviata al ministro della Giustizia, Alfonso, e al presidente della Repubblica, Sergio, il suo dolore e quello della sua famiglia dopo aver appreso che il giovane,to a 18e 7 mesi di reclusione, ha potuto beneficiare di tre licenze premio a circa tresentenza definitiva. Le leggi dello Stato, continua l’uomo, “continuano a premiare gli assassini distruggendo ulteriormente le vittime”. Nella missiva, ildiprotesta per i permessi ottenuti dal giovaneto: “A marzo 2016, in Cassazione – si legge – ...

Mafara72 : RT @fattoquotidiano: Fabiana Luzzi, il padre scrive a Bonafede e Mattarella: “A tre anni dalla condanna, chi la bruciò viva ha già ottenuto… - Frances28064898 : RT @LaStampa: L’appello del padre di Fabiana Luzzi a Mattarella: «Tutto questo mette in discussione il significato della parola giustizia».… - MLGcopyright : RT @LaStampa: L’appello del padre di Fabiana Luzzi a Mattarella: «Tutto questo mette in discussione il significato della parola giustizia».… -