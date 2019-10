Migranti | boss del traffico libico “Bija” al tavolo con i funzionari italiani durante i

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Ora ci sono anche le foto che lo dimostrano: riunito aldelle trattative al Cara di Mineo l’11 maggio 2017, semi nascosto tra le altre autorità libiche arrivate in Sicilia per negoziare il blocco delle partenze di profughi edalla costa africana con i, c’era anche Abd al-Rahman al-Milad, il famigerato Bija a capo dei guardiacoste di Zawiya. Quello che un mese e mezzo dopo l’Onu riconosce come “uno dei più efferati trafficanti di uomini in Libia, padrone della vita e della morte nei campi di prigionia, autore di sparatorie in mare, sospettato di aver fatto affogare decine di persone, ritenuto a capo di una vera cupola mafiosa ramificata in ogni settore politico ed economico dell’area di Zawyah”. La sua partecipazione è stata documentata e pubblicata su Avvenire con delle foto ufficiali: Bija è seduto tra i, ...

