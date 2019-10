Le ultime dai campi | rientrano Kurtic e Inglese | riposa qualche big nell’Atalanta

Serie A - le ultime dai campi : Giampaolo verso un tridente inedito - alta tensione in casa Samp : Si giocano le partite in Europa ma le squadre italiane si preparano per la 7^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante ed in grado di dare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Ecco le ultime dai campi in vista della giornata. PARMA – La squadra di D’Aversa al lavoro per preparare la sfida di sabato contro la Spal, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione e ...

Le ultime dai campi – Tonsillite per Inglese - trauma cranico per Laurini : out Correa e Lapadula : PARMA – Il Parma è tornato ad allenarsi oggi nel centro sportivo di Collecchio. Agli ordini di Mister D’Aversa, i calciatori reduci dalla vittoria sul Torino per 3-2 hanno svolto un lavoro defaticante. Roberto Inglese è rimasto a riposo a causa di una Tonsillite mentre Matteo Darmian ha svolto un programma di lavoro differenziato. Alberto Grassi si e’ allenato con il resto del gruppo. Riposo forzato di 7 giorni per ...

Serie A - le ultime dai campi : emergenza difesa al Napoli - recupera Cristiano Ronaldo - rientra Immobile : La 5^ giornata del campionato di Serie A è andata da poco in archivio ma già si pensa al prossimo turno che si preannuncia ricco di emozioni, avvincente la lotta per scudetto con Juventus, Napoli ed Inter in corsa, così come quella per la zona Champions League, Europa League e salvezza. Ecco le ultime dai campi. TORINO – Subito in campo dopo la vittoria contro il Milan, adesso a sfida al Parma. Sessione defaticante per i calciatori ...

Le ultime dai campi – Recuperano Quagliarella e Kucka - conferma per Caicedo - niente sconto per De Paul : NAPOLI – Dopo la sconfitta di ieri con il Cagliari, il Napoli ha ripreso la preparazione a Castelvolturno in vista del match casalingo di domenica, alle 12.30, contro il Brescia. Chi ha ha giocato dall’inizio contro i sardi ha svolto lavoro di scarico, mentre gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione col pallone e successivamente lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con ...

Le ultime dai campi - Allan e Younes in gruppo : cambi per Cagliari e Sampdoria - occhio alla sorpresa della Spal : NAPOLI – Facce sorridenti questa mattina a Castelvolturno. Ancelotti ha riunito tutti a Castelvolturno per preparare subito la sfida di mercoledì al San Paolo con il Cagliari. Come da programma la rosa si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro il Lecce hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 3, sono stati impegnati in una seduta tecnico tattica e di seguito hanno ...

Le ultime dai campi – Manolas recuperato - Milik dal 1' : ballottaggio Caprari-Ramirez - dubbio nell’Udinese : NAPOLI – Buone notizie in casa Napoli. Kostas Manolas torna in gruppo dopo un giorno di lavoro personalizzato. Il greco potrebbe essere schierato dal primo minuto anche a Lecce. Ancelotti potrebbe dare vita al turnover anche in difesa. Ci potrebbe essere quindi Maksimovic al centro con Koulibaly. A destra ci sarà spazio per Malcuit mentre a sinistra dovrebbe tornare Ghoulam. A centrocampo scalpita Elmas che dovrebbe fare coppia con ...

Le ultime dai campi – Fuori Nainggolan - dubbio trequartista nel Milan - Politano da seconda punta nell’Inter : Milan-INTER – Ancora tanti dubbi per Marco Giampaolo, a 48 ore dal derby. Il tecnico del Milan avrebbe anche pensato alla difesa a tre ma ora sembra più convinto a confermare il 4-3-2-1. Conti è favorito a prendere il posto dello squalificato Calabria, Biglia più di Bennacer in regia ma il dubbio principale resta nel ruolo di trequartista: Paquetà, Rebic o Castillejo. Il brasiliano è in pole nonostante la scialba prestazione del ...

Serie A - le ultime dai campi : ancora out Nainggolan - novità al Genoa - si ferma Barillà : Alcune squadre in campo per la giornata di Champions League ed Europa League, altre invece pensano già alla prossima giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante. Ecco le ultime dai campi, importanti indicazioni dagli allenamenti. NAPOLI – Grande entusiasmo in casa Napoli dopo il successo nella sfida di Champions League contro il Liverpool. Squadra divisa in due gruppi, chiusura con esercitazioni di ...

Serie A - le ultime dai campi : l’infortunio di Muriel - la situazione di Lazio - Cagliari e Napoli : Si avvicinano le partite di Champions League ma il pensiero è anche rivolto alla prossima giornata del campionato di Serie A, ecco le ultime dai campi. Al lavoro il Cagliari in vista della sfida con il Genoa. Lavoro personalizzato per Nainggolan. Si torna in campo domani pomeriggio. La Lazio vuole dimenticare la sconfitta contro la Spal, buona notizia del recupero di Luiz Felipe, out a Ferrara per un problema alla caviglia sinistra, chi ha ...

Serie A - le ultime dai campi : la Roma perde Smalling - problemi anche per Torino - Cagliari e Udinese : La Serie A torna in campo per la terza giornata del campionato, si preannuncia un turno scoppiettante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione. Il turno si apre con la sentita partita tra Fiorentina e Juventus, poi in campo Roma ed Inter. Nel lunch match della domenica in campo Genoa e Atalanta, poi diversi scontri per la salvezza, la Lazio impegnata sul campo della Spal, la Roma affronta il Sassuolo, il Milan contro ...

Le ultime dai campi – Recuperati Insigne e Theo Hernandez - Rabiot promosso titolare : FIORENTINA-JUVENTUS – Per la gara di sabato al Franchi contro la Juventus Montella sta valutando i nazionali appena rientrati dai rispettivi impegni oltre oceano: Pezzella e Caceres. Sotto osservazione Benassi colpito duro al ginocchio una settimana fa in amichevole, ancora out il giovane difensore Rasmussen. Maurizio Sarri, pronto all’esordio in campionato sulla panchina della Juventus, ha in mente due modifiche rispetto alla ...

Serie A - le ultime dai campi : primo giorno di scuola per Rebic - Milik inizia a diventare un mistero : Serie A, le ultime dai campi di alcune squadre del massimo campionato italiano a pochi giorni dal rientro dopo la sosta per le nazionali. NAPOLI – Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno. Ancora allenamento differenziato e tabella personalizzata per Arkadiusz Milik, Lorenzo Insigne e Lorenzo Tonelli. Gli azzurri preparano la sfida di sabato, al San Paolo, contro la Sampdoria, valida per la terza giornata di campionato, in ...

Le ultime dai campi – Allenamento per la Lazio - un solo indisponibile per la Sampdoria - novità Udinese : Lazio – La Lazio è tornata questa mattina ad allenarsi nel centro sportivo di Formello, dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Simone Inzaghi. La squadra biancoceleste ha iniziato la preparazione per la ripresa del campionato contro la Spal, in scena domenica alle 15 a Ferrara. Il gruppo è ancora orfano dei dieci nazionali, impegnati durante la sosta con le proprie rappresentative. Già da domani torneranno ad allenarsi con ...

Serie A - le ultime dai campi : tanti i nazionali assenti - in tre a parte per il Napoli : parte domani alla ‘Continassa’, con il rientro dei primi nazionali, gli azzurri Bonucci e Bernardeschi e il bosniaco Pjanic, il programma di allenamenti per la trasferta di Firenze, primo impegno di un tour de force di 7 partite in 23 giorni per la Juventus, tra campionato e Champions. Mercoledì Sarri ritroverà Ronaldo, Matuidi, Demiral, De Ligt, Emre Can e Szczesny. Dovrà invece attendere giovedì per avere a disposizione i ...