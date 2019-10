Juventus | CR7 starebbe pensando all' addio al calcio | i tifosi sognano Mbappé o Neymar

Highlights Juventus-Bayer Leverkusen 3-0 e Atalanta-Shakthar 1-2 : apre Higuain - chiude CR7. Nerazzurri beffati : Highlights JUVENTUS BAYER Leverkusen- Termina 3-0 in favore della Juventus la sfida contro il Bayer Leverkusen. apre Higuain con un perfetto destro ravvicinato, raddoppio firmato da Bernardeschi e poi sigillo finale di Cristiano Ronaldo. La Juventus vola in testa al girone insieme all’Atletico Madrid. Va male all’Atalanta, beffata nel finale dallo Shakthar. Illude Zapata dopo […] L'articolo Highlights Juventus-Bayer Leverkusen ...

VIDEO Juventus-Bayer Leverkusen 3-0 - Highlights - gol e sintesi : Higuain - Bernardeschi e CR7 piegano i tedeschi : La Juventus centra la prima vittoria in Champions League: dopo il 2-2 in casa dell’Atletico Madrid all’esordio, i bianconeri regolano per 3-0 i tedeschi del Bayer Leverkusen. Apre le marcature Higuain al 17′, chiude i conti al 62′ Bernardeschi. Ciliegina sulla torta di Cristiano Ronaldo al minuto 89. Juve ed Atletico Madrid appaiate in testa al girone. Highlights Juventus-Bayer Leverkusen 3-0 IL GOL DEL VANTAGGIO DI ...

Pagelle Juventus-Bayer Leverkusen 3-0 - voti Champions League : Higuain - Bernardeschi e CR7 stendono i tedeschi : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Bayer Leverkusen (CALCIO D’INIZIO ALLE ORE 21.00) La Juventus supera il Bayer Leverkusen con il punteggio di 3-0 e centra 3 punti di capitale importanza per il prosieguo del cammino in Champions League. A segno tutto il tridente, per una formazione bianconera che ha saputo soffrire, ma ha anche messo in mostra le sue qualità JUVENTUS (4-3-1-2) Szczesny 6 – Match da assoluto ...

Ronaldo Juventus - clamoroso - CR7 rivela : “Ritiro? Sì - ecco quando” : Ronaldo Juventus- Cristiano Ronaldo, intervistato ai microfoni di “Sport Bible”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in occasione di un suo potenziale addio al calcio giocato. L’attaccante bianconero ha fatto il punto della situazione spaventando tutti i tifosi della Juventus. Ronaldo ha così ammesso: “Adoro ancora il calcio. Adoro intrattenere i tifosi e le persone che amano Cristiano ...

Champions League - stasera 1° ottobre Juventus-Bayer : Ramsey agirà dietro a Higuain e CR7 : Torna oggi martedì 1° ottobre l'appuntamento con la Champions League 2019-2020, giunta alla seconda giornata della fase a gironi. In campo, tra le altre, le italiane Atalanta (in casa contro lo Shakhtar Donetsk) e Juventus. Quest'ultima è infatti impegnata alle ore 21:00 nel match casalingo contro i tedeschi del Bayer Leverkusen. Un match da vincere a tutti i costi I campioni d'Italia sono reduci dal rocambolesco pareggio del "Wanda ...

Isco Juventus - incredibile retroscena : tutta colpa di CR7 e Sarri : Isco Juventus – A quasi un mese dalla chiusura del mercato estivo, emergono retroscena sempre più scottanti sulle trattative della Juventus. Dopo Pogba e Neymar è il turno di Isco. Il nome di Isco è tornato caldo in ottica di mercato per la Juventus, ma a quanto pare Cristiano Ronaldo non sarebbe entusiasta dell’ipotesi e avrebbe posto il suo veto all’arrivo dello spagnolo dal Real Madrid. E il portoghese non è il solo a non ...

Video/ Juventus Spal - 2-0 - : highlights e gol - decidono Pjanic e CR7 - Serie A - : Video Juventus Spal, 2-0,: highlights e gol, decidono Pjanic e CR7 per la vittoria dei bianconeri nella 6giornata di Serie A allo Stadium.

Juventus Spal formazioni ufficiali - torna CR7 dal 1' : difesa inedita : Juventus Spal formazioni ufficiali – Riparte la Serie A. La vecchia signora torna a giocare in casa prima dell’attesissimo match di San Siro contro l’Inter del 6 ottobre. La Juventus di Maurizio Sarri prosegue il suo inseguimento alla capolista Inter e sfida la Spal di Leonardo Semplici nel primo anticipo della 6ª giornata di Serie A. Juventus Spal formazioni ufficiali, emergenza terzini Sarri punterà ancora sul 4-3-1-2 e dovrà ...

Juventus - gli intoccabili di Sarri : su tutti Bonucci - Alex Sandro e CR7 (RUMORS) : In queste prime giornate di Serie A è stata evidente la volontà di Sarri di puntare sempre sui soliti giocatori, almeno fino alla partita contro l'Atletico Madrid: sia nel match contro l'Hellas Verona che in quello con il Brescia il tecnico toscano ha deciso di cambiare in maniera più massiccia i titolari, iniziando a coinvolgere anche quei giocatori arrivati in estate e sui quali la dirigenza bianconera ha puntato molto. Ad esempio contro ...

Brescia Juventus probabili formazioni : out CR7 - Sarri rivoluziona l’attacco! : Brescia Juventus probabili formazioni- La Juventus si prepara alla sfida del Rigamonti contro il Brescia. Come noto, Sarri dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo, il quale starà fermo ai box a causa di un problema muscolare all’adduttore. Spazio al solito 4-3-3: Szczesny riprenderà il suo posto tra i pali. Danilo potrebbe essere dirottato a sinistra con Cuadrado terzino destro. De Ligt ritornerà in campo dal 1′ al fianco di Bonucci. ...

Juventus - CR7 salta il Brescia : Sarri potrebbe schierare Ramsey trequartista : Questo pomeriggio, la Juventus si è allenata alla Continassa per preparare la sfida contro il Brescia. Martedì sera al Rigamonti, Maurizio Sarri farà altri cambi e sicuramente concederà un turno di riposo a Cristiano Ronaldo. CR7, come ha spiegato lo stesso allenatore juventino, ha un piccolo affaticamento all'adduttore. Per per questo motivo il tecnico ha preferito non convocare il portoghese per la trasferta di Brescia. Dunque CR7 resterà a ...

Verso Brescia-Juventus : riposa CR7 - Matuidi imprescindibile : La Juventus si prepara alla sfida con il Brescia e Maurizio Sarri ha risposto alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa prepartita tenutasi alle ore 13:30 in vista della trasferta di Brescia. L’allenatore toscano ha sottolineato come sia cruciale, specialmente nella fase iniziale della stagione e fitta di impegni, trovare una continuità di gioco e di minutaggio per tutti i calciatori della rosa, che permetta loro di esprimersi ...

Juventus - messaggio chiarissimo di Balotelli a CR7 : Juventus – E’ un Balotelli motivatissimo quello che si appresta ad affrontare i bianconeri. Intervistato da DAZN l’attaccante azzurro ha risposto alle domande del giornalista, lanciando un messaggio che sa di sfida aperta a Cristiano Ronaldo. Juventus, le parole di Balotteli: un messaggio a CR7? “Sono pronto. Chiaramente non ho i 90 minuti sulle gambe, ho giocato solo due amichevoli. Ma ci sono, sono a disposizione. Credo di ...

Atletico-Juventus : Sarri dovrebbe preferire ancora Higuain-CR7 con Dybala in panchina : La Juventus stasera a Madrid contro l'Atletico cerca di iniziare al meglio il proprio girone. Maurizio Sarri dovrebbe ancora tenere in panchina Paulo Dybala, il tridente offensivo quindi potrebbe essere composto da Bernardeschi, Higuain e ovviamente Cristiano Ronaldo. Atletico-Juventus sfida infinita L'anno scorso la Juventus riuscì a ribaltare lo 0 a 2 subito proprio a Madrid contro l'Atletico grazie alle tre reti di Cristiano Ronaldo. Stasera ...