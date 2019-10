Piogge e forti temporali sull'Italia domani : l'avviso dell'Aeronautica Militare : Un impulso perturbato proveniente dal Nord-Europa interesserà l'Italia nella giornata di domani, determinando condizioni di forte instabilità con Piogge e temporali sulle regioni...

Le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare fino al 7 ottobre : rapido peggioramento in arrivo : Le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare per la giornata di oggi, domani e fino al 7 ottobre. Oggi al Nord su Triveneto e Liguria, al mattino, generalmente nuvoloso con isolate deboli precipitazioni su coste liguri centrorientali ed aree montuose del triveneto, con possibilità di locali nebbie sulle pianure venete. Nel corso del giorno le nebbie si diradano ma la nuvolosità tenderà ad intentensificarsi, così dalle ore centrali del ...

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare : a Ottobre forte maltempo e calo delle temperature : Le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare da oggi e fino al 6 Ottobre 2019. Oggi al Nord: cieli sereni o poco nuvolosi, con riduzione della visibilità nelle prime ore del mattino sulle pianure del Piemonte, del veneto e del Friuli-Venezia Giulia; nel corso della giornata transito di estese velature sui rilievi, specie quelli alpini, e maggiori addensamenti di nubi basse su Liguria di levante e Friuli-Venezia Giulia ...

Previsioni Meteo Ottobre 2019 : il bollettino dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni : Le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per oggi, domani, e fino al 5 Ottobre 2019. Oggi al Nord: molto nuvoloso sul Friuli Venezia-Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, con residui rovesci, in miglioramento ad eccezione delle’estremo settore orientale del Friuli Venezia Giulia dove insisteranno seppur indebolite le precipitazioni fino a fine giornata; sereno o poco nuvoloso sul resto del nord con ...

Aeronautica Militare - Islanda : al via l’operazione NATO “Northern Lightning” : Con un Alzabandiera solenne nell’aeroporto Militare di Keflavik in Islanda, è iniziata ufficialmente l’operazione NATO di Interim Air Policing denominata Northern Ligtning. Per la prima volta un caccia di quinta generazione sarà impiegato in una missione di Air Policing, dando all’Italia il privilegio di essere il primo paese dell’Alleanza ad impiegare in un’operazione NATO il velivolo F-35. Saranno infatti sei i caccia F-35, provenienti dal 32° ...

Previsioni Meteo Ottobre - la tendenza a lungo termine dell’Aeronautica Militare : Mancano ormai pochi giorni alla fine di settembre e il servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha presentato la sua tendenza Meteo per Ottobre. In questi ultimi giorni di settembre, ci stiamo godendo un “colpo di coda” dell’estate, ma come evolveranno le condizioni il prossimo mese? Le Previsioni dal 30 settembre al 6 Ottobre. 30 Settembre – 06 Ottobre 2019 La prima settimana si delinea all’insegna di un regime moderatamente ...

Le Previsioni Meteo fino al 2 ottobre : il bollettino dell’Aeronautica Militare : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per oggi, 27 settembre 2019, domani e fino a mercoledì 2 ottobre. Oggi al Nord addensamenti sparsi per lo più di nubi medio-basse interesseranno il Nord Ovest e gran parte delle aree montane e pedemontane del resto del Nord; gli annuvolamenti risulteranno più compatti proprio sulle aree montuose dove, fra le ore centrali della giornata e il pomeriggio, si potranno avere isolati piovaschi. ...

Aeronautica Militare - “Innovation Day” : evoluzione e strategie di cambiamento nelle organizzazioni : Si è tenuto questa mattina a Roma, presso il Palazzo Aeronautica, l’evento “Innovation Day 2019 – evoluzione delle strategie di cambiamento nelle organizzazioni”, promosso dall’Ufficio Innovazione Manageriale dell’Aeronautica Militare nel quadro delle iniziative di innovazione organizzativa e del percorso di cambiamento in atto da tempo all’interno della FA. L’evento, che si collega al più ampio processo di trasformazione e revisione ...

Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni : il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 2 Ottobre : L’Aeronautica Militare comunica, nel consueto bollettino, le Previsioni Meteo per la giornata di oggi, domani, e fino al 2 Ottobre 2019. Oggi al Nord al mattino locali foschie dense o banchi di nebbia sulla pianura padana e cielo parzialmente nuvoloso altrove, con residue precipitazioni lungo l’arco alpino orientale. Nel corso del giorno progressivo diradamento della copertura nuvolosa su tutte le regioni. Centro e Sardegna: al ...

Aeronautica Militare : a Roma “Innovation day” - l’evoluzione delle strategie di cambiamento nelle organizzazioni : Giovedì 26 settembre alle ore 10:00, presso Palazzo Aeronautica a Roma, si svolgerà l’evento “Aeronautica Militare: Innovation Day 2019 – Evoluzione delle strategie di cambiamento nelle organizzazioni”. Attraverso le testimonianze dirette dei protagonisti che hanno sperimentato le metodologie manageriali innovative proposte internamente ed esternamente alla Forza Armata, l’evento intende raccontare il percorso di ...

Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni : il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 30 Settembre : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per oggi, 24 Settembre, domani, e per i prossimi giorni, fino al 30 Settembre. Oggi al Nord residua nuvolosità sul Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna orientale con tendenza ad ampie schiarite; sereno o poco nuvoloso sul resto del nord ma con aumento della nuvolosità nel corso della giornata con locali piogge dal pomeriggio sulle Alpi piemontesi e Valle d’Aosta. Nebbia ...

Stagione Autunnale al via con piogge e temporali : le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 29 Settembre : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo da oggi, 23 Settembre, data di inizio della Stagione Autunnale, fino al 29 Settembre. Oggi al Nord generalmente nuvoloso ma con spazi di cielo sereno sempre più estesi durante la mattinata su Valle d’Aosta e Piemonte centroccidentale, mentre si avranno molte nubi sul resto del settentrione con precipitazioni diffuse. Graduale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio su restante ...

Aeronautica Militare : le Previsioni Meteo per i prossimi giorni - fino al 28 Settembre : Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e per i giorni successivi, fino al 28 Settembre 2019. Oggi al Nord molto nuvoloso o coperto su nord ovest, Lombardia ed Emilia Romagna con precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale; i fenomeni risulteranno intensi dapprima su basso Piemonte e Liguria e, dal pomeriggio, su Emilia-Romagna e Lombardia; da nuvoloso a molto nuvoloso sul nord ...

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : Settembre si chiude con maltempo al Centro-Nord e caldo in tutt’Italia : Negli ultimi giorni, il maltempo ha colpito l’Italia scendendo lungo la penisola fino a coinvolgere anche le regioni meridionali e ha prodotto una riduzione delle temperature. Sembra che il maltempo continuerà anche nell’ultima settimana del mese di Settembre, almeno al Centro-Nord, mentre le temperature resteranno al di sopra della media su tutto il Paese. Ecco le Previsioni mensili del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 23 ...