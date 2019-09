Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019)ha lasciato Le Iene per approdare nella redazione di Chi l’ha, il programma di Rai 3 condotto datornato in onda l’11 settembre. Ora, in un’intervista a TelePiù, ha svelato i retroscena del suo addio a Mediaset, spiegando i motivi che l’hanno spinto are a Viale Mazzini. “Hodetto che se avessi lasciato Le Iene mi sarebbe piaciuto lavorare per un programma come Chi– ha raccontato-.mi ha contattato dopo la mia ospitata nella trasmissione di Massimo Giletti. Sonostato affascinato professionalmente dalle storie degli scomparsi. Mi tuffo in questa nuova esperienza televisiva con l’atteggiamento da studente”, ha aggiunto l’ex. “Hovoglia di imparare e questo è il posto giusto. Cerco di non farmi coinvolgere dalle situazioni ...

fattoquotidiano : RT @FQMagazineit: Pablo Trincia, l’ex Iena passa a Chi l’ha visto con Federica Sciarelli: “Sono sempre stato affascinato dalle storie degli… - TutteLeNotizie : Pablo Trincia, l’ex Iena passa a Chi l’ha visto con Federica Sciarelli: “Sono sempre stato… - FQMagazineit : Pablo Trincia, l’ex Iena passa a Chi l’ha visto con Federica Sciarelli: “Sono sempre stato affascinato dalle storie… -