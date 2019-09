Notes on Love | Shondaland produrrà una nuova serie antologica per Netflix – Notizie del

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 25 settembre 2019)onè una, prodotta da Shonda Rhimes, dove in ogni episodio si esplorerà il matrimonio, il suo significato e la sua evoluzione nel tempo. Come se la lista di progetti che Shonda Rhimes sta producendo pernon fosse già abbastanza lunga, ecco che ne arriva un altro. La mega produttrice, insieme a Norman Lear, Steve Martin, Jenny Han, Lindy West e l’autrice di canzoni Diane Warren, unatvperdal titolo:ononsarà una collezione di storie sul matrimonio, con ogni episodio scritto da un autore di altro profilo. Lasarà un’antologia a episodi che: “un assortimento di generi che esplorerà il modo in cui l’amore si insinua nelle nostre vite.” La prima stagione includerà storie su come si associa l’amore al matrimonio, in particolare si esaminerà cosa è il ...

