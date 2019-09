Conte | “Il Napoli è molto forte Non ha venduto Ha comprato migliorando la rosa”

Cgil - alle giornate del lavoro l’incontro tra Conte e Landini : “Il governo tirerà fuori un piano industriale chiaro per l’Italia” : “Soprattutto nel Sud un arretramento industriale significa non recuperare più i posti: il governo deve assolutamente trovare tutti gli strumenti per fronteggiare le crisi aziendali. Dobbiamo rassicurare il sistema industriale: il governo deve tirar fuori un piano industriale per l’Italia. Delle volte è mancata la chiarezza sugli investimenti industriali. Non possiamo permetterci di affidarci ogni anno a segnali contradditori”. Lo ...

Inter - Conte soddisfatto : “Il pari in Champions ci ha dato la carica. Dobbiamo essere più smaliziati” : Ha fatto suo il primo derby della Madonnina. Antonio Conte è Contento per la vittoria dell’Inter nella sfida tutta milanese di San Siro. Queste le sue parole a fine gara ai microfoni di Dazn. “Era un derby, sono sempre partite speciali, mai facili da vincere. Siamo soddisfatti, i ragazzi hanno giocato bene. Venivamo da una prestazione che ci ha lasciato amaro in bocca, ma allo stesso tempo ci ha dato carica. Contento per i ...

“Il governo Conte deve fare 3 cose perché sia un trionfo. Renzi? È un nuovo Craxi” : “Trovare 23 miliardi per evitare le clausole di salvaguardia dell'Iva, 5 miliardi per tagliare il cuneo fiscale e avviare un piano di investimenti pubblici. Se il governo di Giuseppe Conte dovesse riuscire a portare a casa queste tre cose sarebbe un trionfo”. Lo dice all'Agi Alan Friedman, giornalista e scrittore americano, volto noto della televisione italiana. “Sul nuovo governo M5s-Pd sono cautamente ottimista. Vedo il sollievo dei mercati ...

Roma - Fonseca non si acContenta : “il primo tempo non mi è piaciuto” : “La partita contro la Lazio e’ stata molto importante per crescere. Ci ha permesso di capire gli errori, abbiamo parlato con i giocatori e abbiamo corretto quel che andava cambiato“. Sono le dichiarazioni di Paulo Fonseca al termine del successo della Roma per 4-0 sul Basaksehir, ottimo debutto in Europa League. “Non mi e’ piaciuta la prima frazione di gioco perche’ abbiamo sbagliato spesso il pressing ...

Inter-Slavia Praga - Conte si addossa le colpe : “Il principale responsabile sono io”. E su Lukaku… : Non è partita nel migliore di modi l’avventura in Champions League dell’Inter. I nerazzurri non sono andati oltre l’1-1 contro lo Slavia Praga, pareggiando solo nel finale con Barella. Al termine della gara Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Lo Slavia Praga ha giocato in maniera europea, aggredendo con un gran pressing e con un ritmo elevato. Ci hanno battuti in tutto: sulla velocità, ...

Champions League – Conte - orgoglio Inter : “il Barcellona non sarà felice di sfidarci. Serie A? Manteniamo piedi per terra” : Antonio Conte pronto a giocarsi le sue chance in Champions League. L’allenatore dell’Inter lancia la sfida al Barcellona ma senza fare grandi proclami: i nerazzurri devono mantenere i piedi per terra Antonio Conte sente profumo di Champions League. L’allenatore salentino, che in carriera ha vinto 1 finale su quattro disputate fra campo e panchina, non vede l’ora di riprovarci, questa volta alla guida ...

Di Maio : “Il nostro programma è imprescindibile”. Vertice Pd-M5S-Conte : Salvini e Meloni disertano le consultazioni con Conte. Il capo del Movimento: senza i nostri punti nel programma meglio tornare al voto. Borsa in negativo, spread a 177 punti

Conte 2.0 - ministro leghista Locatelli : “Il popolo insorga contro accordo Pd – M5s” : Il ministro della Famiglia Alessandra Locatelli non ci sta di fronte all'ipotesi di un Conte bis e rilascia dichiarazioni destinate a far discutere: "Ci auguriamo che nell'eventualità che la Lega vada all’opposizione e si formi un nuovo governo Pd-M5s il popolo insorga il prima possibile. Noi saremo tra i primi a scendere in piazza".Continua a leggere

“Il Governo qui si arresta” - Conte si dimette e accusa Salvini : botta e risposta velenoso in Senato : Il Presidente del Consiglio ha annunciato la fine del Governo M5S-Lega, puntando il dito contro Matteo Salvini durante il proprio discorso in Senato E’ durato poco più di un anno il Governo formato da MoVimento 5 Stelle e Lega, una coalizione che non è riuscita a portare a termine il proprio lavoro. Valerio Portelli/LaPresse Nella giornata di oggi è calato ufficialmente il sipario, con il discorso del Premier Giuseppe Conte davanti ...

Conte : “Il governo si arresta qui” “Al Quirinale per dimissioni”/Diretta : Roma, 20 ago (AdnKronos) – “L’azione di governo si arresta qui”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo discorso al Senato annuncia la decisione di salire “al Quirinale per dare le dimissioni”. E punta il dito sulle parole di Matteo Salvini che hanno “innescato la crisi” portando l’esecutivo alla fine del suo percorso. La decisione, accusa Conte, è arrivata “subito ...

Crisi di governo - Salvini conferma : “Il 20 sfiduceremo Conte” : Il vicepremier leghista: no a governi strani, prima si vota, meglio è. Centinaio riapre al dialogo con i grillini. La Ruocco dice no

Crisi di governo - la diretta – Salvini : “Il 20 agosto sfiduciamo Conte. Poi no a governi strani : prima si vota e meglio è” : “Il 20 agosto sfiduceremo il premier”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a Non Stop News su Rtl 102.5. “In tantissimi chiedono che non ci siano giochini di palazzo, governi tecnici. La via maestra, democratica, trasparente, lineare, è quella delle elezioni. Stiamo facendo tutto il possibile perché gli italiani possano votare. No a governi strani, prima si vota, meglio è”, aggiunge. L'articolo Crisi di governo, ...

Salvini incontra i genitori dei bimbi uccisi da un suv. Contestato : “Il dolore non è propaganda” : Il Ministro degli Interni ha visitato i genitori di Simone e Alessio D'Antonio, i due bambini travolti e uccisi da un suv l'11 luglio scorso. Salvini è stato però Contestato appena arrivato in città: "Per noi non si fa propaganda sul dolore di due genitori, non si fa sciacallaggio".Continua a leggere

Neymar - la Contestazione allo stadio è clamorosa : “il peggiore nella storia del Psg” : La storia tra Neymar ed il Psg è ormai giunta ai titoli di coda, il rapporto tra le parti non è mai decollato e la rottura definitiva è avvenuta nella giornata di ieri con i tifosi che hanno contestato pesantemente il brasiliano, Neymar non è stato convocato ed allo stadio sono apparsi striscioni, anche cori di disapprovazione nei confronti del calciatore. “Neymar vattene”, lo slogan più pacato che si è alzato dagli spalti, ...